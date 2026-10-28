Accidente de trenes en Toledo: al menos 64 fallecidos

Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales. Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían “aparecer aún más” cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo. “Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente”, indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

Según comentó en una comparecencia ante los medios visiblemente emocionado, “todavía están pendientes los trabajos para desescombrar” la zona y “remover los amasijos del vagón”.

“La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más” cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como “una tragedia sin paliativos”. El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía. Según fuentes del Ministerio de Transporte, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

Todo el tráfico ferroviario de esa línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones. Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.

Entre los afectados se encuentra la exmiministra de Empleo Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida, según informaron fuentes de la organización empresarial CEOE.