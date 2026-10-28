Terremoto en Panamá: Minseg moviliza 514 mil libras de ayuda a provincias centrales

A casi tres semanas del sismo que sacudió el territorio nacional el pasado 9 de octubre, los estamentos de seguridad concentran sus esfuerzos en las provincias de Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera. A través de la Operación Resguardo, enmarcada en el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), las autoridades informaron sobre la distribución de más de 514 mil libras de insumos de primera necesidad y la asistencia médica a miles de damnificados. El informe oficial reporta la movilización de 13,778 efectivos, de los cuales 3,178 están dedicados de manera directa a tareas de asistencia humanitaria, mientras que el resto ejecuta labores de patrullaje y control operativo.

Logística multimodal para el abastecimiento

El traslado de los insumos exigió el uso continuo de redes terrestres, aéreas y marítimas para superar los bloqueos de acceso en las zonas más afectadas. Según el balance del Minseg:

Vía terrestre: Se transportaron 235,207.2 libras de ayuda.

Vía aérea: Se enviaron 217,817 libras a comunidades aisladas.

Vía marítima: El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) coordinó el traslado de 61,463 libras.

Para sostener este flujo de abastecimiento, la Fuerza Pública mantiene operativos 178 vehículos, 21 aeronaves, 31 embarcaciones, 20 ambulancias y dos plantas eléctricas de respaldo.

Raciones de alimentos y asistencia en terreno

La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) reportaron la entrega de 67,857 bolsas de alimentos provistas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), junto con 4,737 kits de limpieza y 5,076 artículos de asistencia donados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En materia de alimentación inmediata, las ollas comunitarias habilitadas en las cuatro provincias centrales han servido 5,002 raciones de comida caliente. En el ámbito sanitario y de alojamiento, se han completado 7,626 atenciones médicas en campo y se han instalado 185 carpas familiares, militares y hospitalarias para mitigar el hacinamiento y atender emergencias de salud. “Las operaciones logísticas han permitido sostener los corredores de asistencia en las zonas más impactadas por el sismo”, comentó Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública.

De la respuesta inmediata a la reconstrucción