Gobierno moviliza ayuda a provincias centrales tras terremoto del 9 de octubre

El Gobierno Nacional mantiene desplegado un operativo de asistencia humanitaria en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos para atender a los damnificados por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre. El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, recorrió este domingo 18 de octubre la comunidad de Carrizal, en el distrito de Soná, donde garantizó a las familias afectadas la reconstrucción total de las viviendas destruidas por el sismo.

El recorrido oficial inició en el albergue temporal ubicado en un terreno privado frente al Colegio Eduardo Sánchez Díaz, punto donde permanecen alojadas más de 230 personas. Posteriormente, la comitiva visitó el refugio temporal establecido en la Escuela Carrizal, lugar que alberga a 35 residentes. Durante la inspección, las autoridades entregaron colchones, baños portátiles, carpas, alimentos y juguetes, al tiempo que anunciaron el envío de nuevas estructuras de campaña durante el transcurso de la semana para que los afectados se instalen de manera temporal en sus predios mientras avanzan las obras.

“Me complace estar aquí, compartiendo con ustedes. Estoy aquí para comprometerme a cumplir. La reconstrucción de sus casas viene, para que vuelvan a vivir dignamente”, declaró el mandatario ante las familias de Carrizal. Mulino sostuvo que los trabajos de reparación e infraestructura comenzaron en la provincia de Herrera y se extenderán progresivamente a las demás regiones impactadas por el fenómeno telúrico.

Paralelamente, las instituciones de seguridad y auxilio social mantienen operaciones en diversos frentes del interior del país. El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), mediante helicópteros del programa de aviación INL-SENAN, ejecuta traslados aéreos de bolsas de alimentos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y agua potable hacia la comunidad de La Yiyi, en el distrito de Mariato, zona que mantiene accesos limitados.

De igual forma, desde la Base Aérea Mayor Azael Adames, en Santiago de Veraguas, el SENAN, el IMA y la Policía Nacional coordinan el transporte terrestre de insumos hacia el Colegio José Bonifacio, en Soná, infraestructura utilizada como nodo centro logístico para la posterior distribución aérea a sectores aislados.

El reporte operativo del Servicio Nacional de Migración (SNM) detalla que, desde el centro de acopio principal situado en el Parque Omar, en la capital, se despachan suministros hacia Pesé, Tonosí, Chitré, Soná y otros puntos de Veraguas. Asimismo, el personal migratorio apoya en el empaque y preparación de alimentos en las sedes regionales del IMA de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Según datos recopilados desde el 10 de octubre por el SNM, la entidad ha participado en el empaque de 21,382 bolsas de alimentos a nivel nacional, de las cuales ha entregado 8,926. En la sede del IMA de Herrera armaron 9,003 bolsas y distribuyeron 7,496, mientras que en la provincia de Los Santos contabilizan 6,350 bolsas preparadas y 410 entregadas, además de la repartición de 220 pacas de agua potable.

En el sector de Las Cañas, distrito de Tonosí, se levantó un albergue temporal equipado con 12 toldas y cinco duchas para atender a la población evacuada.

Por su parte, unidades de la Policía Nacional llevaron raciones de comida y actividades de convivencia a pobladores de El Carrizal y zonas de Churuquita Chiquita, en Penonomé. En el distrito de Natá, los agentes distribuyeron combos de alimentos a personal voluntario de centros de acopio y a familias damnificadas en comunidades como Loma Chata, El Macano, Toza y El Cortezo.