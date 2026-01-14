Agroferias del IMA | Puntos de venta del jueves 15 de enero

Para el jueves 15 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba.<b>-Panamá Este: </b>Parque de Cañita, distrito de Chepo.<b>-Colón: </b>Parque central de Viento Frío, distrito Santa Isabel.<b>-Coclé: </b>Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera.<b>-Herrera:</b> Instalaciones de Miviot, barriada Santa Rita, Chitré.<b>-Panamá: </b>Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, distrito de La Chorrera.<b>-Darién: </b>Cuadro de softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.<b>-Veraguas:</b> Predios de la junta comunal de Pixvae en el distrito de Soná y en la Casa Comuna de Panamaes, distrito de San Francisco.