Agroferias del IMA | Puntos de venta del jueves 15 de enero

Agroferias del IMA ofrecerán productos económicos en nuevos puntos del país
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/01/2026 11:30
Alimentos a bajo costo llegarán este jueves a nuevas localidades mediante las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este jueves 15 de enero se llevarán a cabo agroferias en once puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Agroferias del jueves 15 de enero

Para el jueves 15 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Cancha del corregimiento de Tonosí, distrito de Tonosí.

-Chiriquí: Cancha comunal de El Bongo, distrito de Bugaba.

-Panamá Este: Parque de Cañita, distrito de Chepo.

-Colón: Parque central de Viento Frío, distrito Santa Isabel.

-Coclé: Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera.

-Herrera: Instalaciones de Miviot, barriada Santa Rita, Chitré.

-Panamá: Parque de San Cristóbal, corregimiento de Río Abajo.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de El Cruce, corregimiento Arosemena, distrito de La Chorrera.

-Darién: Cuadro de softbol de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Predios de la junta comunal de Pixvae en el distrito de Soná y en la Casa Comuna de Panamaes, distrito de San Francisco.

