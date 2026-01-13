  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 14 de enero

Por
Emiliana Tuñón
  • 13/01/2026 10:58
Las agroferias del IMA llegarán este miércoles 14 de enero a seis localidades, ofreciendo alimentos a bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 14 de enero se llevarán a cabo agroferias en seis puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del miércoles 14 de enero

Para el miércoles 14 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

-Panamá Este: Cancha del Parque Central de Pacora en el corregimiento de Pacora y en el Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Horconcito en el distrito de San Lorenzo.

-Veraguas: Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya y en la Cancha Municipal de La Mesa en el corregimiento de La Mesa cabecera.

