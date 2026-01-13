Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 14 de enero

Para el miércoles 14 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.<b>-Panamá Este: </b>Cancha del Parque Central de Pacora en el corregimiento de Pacora y en el Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.<b>-Chiriquí: </b>Cancha Comunal de Horconcito en el distrito de San Lorenzo.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya y en la Cancha Municipal de La Mesa en el corregimiento de La Mesa cabecera.