Información útil

Naviferias del IMA | Calendario completo de lugares de venta del 2 al 6 de diciembre

El IMA realizará Naviferias a partir del 2 de diciembre a nivel nacional.
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/11/2025 10:05
El IMA dará inicio a sus Naviferias el 2 de diciembre, ofreciendo bolsas navideñas y otros productos a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de la primera semana de Naviferias, detallando las fechas y lugares donde se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre en distintos puntos del país. Las actividades iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán una amplia variedad de productos económicos para las familias panameñas, entre ellos las bolsas navideñas con el jamón picnic.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de Naviferias del 2 al 6 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre en las siguientes ubicaciones:

Naviferias del martes 2 de diciembre

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

Terreno de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos

Parque Viviana Pérez en el distrito de Guararé

Parque Belisario Porras en Las Tablas

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

Plaza 3 de noviembre, La Arena, distrito de Chitré

Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

Terrenos frente a la feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

A un costado de la iglesia (frente al Banco Nacional), en Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya (Parita)

Cancha Municipal de Santa María Cabecera

Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa Comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

Casa Comunal de la Unión Santeña, distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

Parque San Sebastián de Ocú cabecera

Casa Comunal de Los Llano, Ocú

Cancha municipal de Las Minas, cabecera

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Cancha Municipal de Los Pozos, cabecera

Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos

Cancha Municipal de Pesé cabecera

Panamá Este

Agencia del IMA en el distrito de Chepo

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Club de Leones de Volcán, Tierras Altas

Parque Central de Boquete

Comarca Ngäbe Buglé

Kusapín

Naviferias del viernes 5 de diciembre

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque Remedios

Cancha Comunal de Tolé cabecera

Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Cancha del corregimiento de la Loma del Naranjo

Coclé

Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Cancha frente a la escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón

Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Nat+a cabecera

Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

Naviferias del sábado 6 de diciembre

Coclé

Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce

Cancha Comunal de Jagüito de Aguadulce

Cancha de El Roble de Aguadulce

