Naviferias del IMA | Calendario completo de lugares de venta del 2 al 6 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre en las siguientes ubicaciones:<b>Naviferias del martes 2 de diciembre</b><b>Chiriquí</b>Plaza del Ferrocarril, en el distrito de BugabaTerreno de la Feria de Puerto Armuelles, BarúAlcaldía de Renacimiento, Río Sereno<b>Los Santos</b>Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los SantosParque Viviana Pérez en el distrito de GuararéParque Belisario Porras en Las Tablas<b>Herrera</b>Parque Herrera, en Chitré cabeceraPlaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), MonagrilloPlaza 3 de noviembre, La Arena, distrito de Chitré<b>Naviferias del miércoles 3 de diciembre</b><b>Chiriquí</b>Terrenos frente a la feria de las Flores, BoquetePlaza de Dolega, en el distrito de DolegaParque de Gualaca cabecera<b>Los Santos</b>A un costado de la iglesia (frente al Banco Nacional), en MacaracasParque Central, PedasíParque Santo Tomás de Villanueva, en PocríCancha Municipal de Tonosí<b>Herrera</b>Plaza de Toros de ParitaCancha Comunal de Cabuya (Parita)Cancha Municipal de Santa María CabeceraEstadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)Casa Comunal de El Limón de Santa María<b>Panamá Este</b>Casa Comunal de la Unión Santeña, distrito de ChepoTerrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo