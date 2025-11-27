Naviferias del IMA | Calendario completo de lugares de venta del 2 al 6 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de la primera semana de Naviferias, detallando las fechas y lugares donde se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre en distintos puntos del país. Las actividades iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán una amplia variedad de productos económicos para las familias panameñas, entre ellos las bolsas navideñas con el jamón picnic. El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de Naviferias del 2 al 6 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 2 al 6 de diciembre en las siguientes ubicaciones: Naviferias del martes 2 de diciembre Chiriquí Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba Terreno de la Feria de Puerto Armuelles, Barú Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno Los Santos Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos Parque Viviana Pérez en el distrito de Guararé Parque Belisario Porras en Las Tablas Herrera Parque Herrera, en Chitré cabecera Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo Plaza 3 de noviembre, La Arena, distrito de Chitré Naviferias del miércoles 3 de diciembre Chiriquí Terrenos frente a la feria de las Flores, Boquete Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega Parque de Gualaca cabecera Los Santos A un costado de la iglesia (frente al Banco Nacional), en Macaracas Parque Central, Pedasí Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí Cancha Municipal de Tonosí Herrera Plaza de Toros de Parita Cancha Comunal de Cabuya (Parita) Cancha Municipal de Santa María Cabecera Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María) Casa Comunal de Los Canelos (Santa María) Casa Comunal de El Limón de Santa María Panamá Este Casa Comunal de la Unión Santeña, distrito de Chepo Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo