Miss Universo 2025: Miss Guadalupe explota y acusa racismo a Raúl Rocha tras derrota de Miss Costa de Marfil

Las polémicas alrededor del Miss Universo 2025 continúan generando controversia, y las concursantes no han permanecido en silencio. En esta ocasión, Ophély Mézino, Miss Guadalupe, rompió el silencio y acusó al organizador Raúl Rocha de racismo.

Mézino, quien logró entrar en el top 12, cuestionó la justificación de Rocha sobre la derrota de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien supuestamente no pudo competir plenamente debido a dificultades con su visado.

Según la Miss Guadalupe, estas explicaciones no solo resultan injustas, sino que también esconden un sesgo racial que habría influido en el resultado del certamen.

Por su parte, Raúl Rocha se defendió durante una entrevista con la periodista Adela Micha, donde fue cuestionado sobre los señalamientos de supuesto favoritismo hacia la mexicana y sobre las razones por las cuales otras candidatas favoritas, como Olivia Yacé, no obtuvieron la corona, un tema que ha causado gran revuelo a nivel internacional.