Miss Universo 2025: Miss Guadalupe explota y acusa racismo a Raúl Rocha tras derrota de Miss Costa de Marfil

Miss Guadalupe, acusa a Raúl Rocha de racismo tras la polémica en el Miss Universo 2025.
Miss Guadalupe, acusa a Raúl Rocha de racismo tras la polémica en el Miss Universo 2025. @ophelymezinooff
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/11/2025 11:07
Miss Guadalupe alza la voz contra Raúl Rocha por supuesta discriminación en el certamen de Miss Universo.

Las polémicas alrededor del Miss Universo 2025 continúan generando controversia, y las concursantes no han permanecido en silencio. En esta ocasión, Ophély Mézino, Miss Guadalupe, rompió el silencio y acusó al organizador Raúl Rocha de racismo.

Mézino, quien logró entrar en el top 12, cuestionó la justificación de Rocha sobre la derrota de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien supuestamente no pudo competir plenamente debido a dificultades con su visado.

Según la Miss Guadalupe, estas explicaciones no solo resultan injustas, sino que también esconden un sesgo racial que habría influido en el resultado del certamen.

Por su parte, Raúl Rocha se defendió durante una entrevista con la periodista Adela Micha, donde fue cuestionado sobre los señalamientos de supuesto favoritismo hacia la mexicana y sobre las razones por las cuales otras candidatas favoritas, como Olivia Yacé, no obtuvieron la corona, un tema que ha causado gran revuelo a nivel internacional.

Miss Guadalupe critica duramente a Raúl Rocha por supuesta injusticia en Miss Universe 2025

Ophély Mézino, Miss Universe Guadalupe, se pronunció a través de sus redes sociales sobre las recientes declaraciones de Raúl Rocha, organizador del certamen, respecto a los resultados de Miss Universe 2025.

“Acabo de llegar a París. Nunca me enojo y no dejo que nadie perturbe mi paz. ¿Pero el tema del visado? Eso no me preocupa. Como guadalupeña, soy francesa y tengo pasaporte francés”, escribió Mézino.

En tono de reclamo, la concursante cuestionó la gestión de Rocha con las participantes afrocaribeñas: “¿Le robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían este concurso? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?”

Mézino también señaló que la organización parece utilizar a las candidatas afrodescendientes únicamente como parte de un discurso de diversidad e inclusión, sin la voluntad real de abrirles la posibilidad de triunfar en el certamen.

