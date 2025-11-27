Miss Universo 2025: Miss Guadalupe explota y acusa racismo a Raúl Rocha tras derrota de Miss Costa de Marfil

Ophély Mézino, Miss Universe Guadalupe, se pronunció a través de sus redes sociales sobre las recientes declaraciones de Raúl Rocha, organizador del certamen, respecto a los resultados de Miss Universe 2025.<i>'Acabo de llegar a París. Nunca me enojo y no dejo que nadie perturbe mi paz. ¿Pero el tema del visado? Eso no me preocupa. Como guadalupeña, soy francesa y tengo pasaporte francés', </i>escribió Mézino.En tono de reclamo, la concursante cuestionó la gestión de Rocha con las participantes afrocaribeñas:<i> '¿Le robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían este concurso? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?'</i>Mézino también señaló que la organización parece utilizar a las candidatas afrodescendientes únicamente como parte de un discurso de diversidad e inclusión, sin la voluntad real de abrirles la posibilidad de triunfar en el certamen.