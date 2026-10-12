Miviot inicia licitación para construir viviendas a familias afectadas por el terremoto en Panamá

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició este lunes 12 de octubre el proceso de licitación pública para construir viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.
El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., informó que se espera que las empresas participantes presenten sus ofertas durante esta semana. Una vez se emitan las órdenes de proceder y la Contraloría General de la República otorgue los refrendos correspondientes, comenzará la construcción de las soluciones habitacionales.
Según el Miviot, se busca que los trabajos comiencen de manera inmediata para reducir el tiempo que las familias deban permanecer a la intemperie. La entidad espera que los trámites se completen antes de que finalice el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.
Mientras se concreta la construcción de viviendas permanentes, el Miviot informó que ha enviado a las zonas más afectadas carpas de distintos tamaños, catres con malla y rastrillos para atender necesidades inmediatas de las familias.
Paralelamente, equipos técnicos y trabajadoras sociales de la institución recorren los puntos afectados en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé para elaborar informes socioeconómicos y determinar las necesidades de cada hogar.
Jované señaló que el ministerio trabaja para que la asistencia llegue con rapidez y transparencia.
El inicio de la licitación marca una etapa del proceso de atención habitacional tras el sismo. La construcción, sin embargo, queda sujeta a la culminación de los procedimientos administrativos y a la emisión de las órdenes de proceder correspondientes.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...