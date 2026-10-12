Miviot inicia licitación para construir viviendas a familias afectadas por el terremoto en Panamá

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició este lunes 12 de octubre el proceso de licitación pública para construir viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., informó que se espera que las empresas participantes presenten sus ofertas durante esta semana. Una vez se emitan las órdenes de proceder y la Contraloría General de la República otorgue los refrendos correspondientes, comenzará la construcción de las soluciones habitacionales.

Según el Miviot, se busca que los trabajos comiencen de manera inmediata para reducir el tiempo que las familias deban permanecer a la intemperie. La entidad espera que los trámites se completen antes de que finalice el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.