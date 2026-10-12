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Miviot inicia licitación para construir viviendas a familias afectadas por el terremoto en Panamá

Casa en el sector de La Casica en Tonosí.
Casa en el sector de La Casica en Tonosí. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 12/10/2026 15:46
Las empresas deberán presentar sus ofertas esta semana para construir viviendas en las provincias afectadas por el sismo del 9 de octubre

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició este lunes 12 de octubre el proceso de licitación pública para construir viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., informó que se espera que las empresas participantes presenten sus ofertas durante esta semana. Una vez se emitan las órdenes de proceder y la Contraloría General de la República otorgue los refrendos correspondientes, comenzará la construcción de las soluciones habitacionales.

Según el Miviot, se busca que los trabajos comiencen de manera inmediata para reducir el tiempo que las familias deban permanecer a la intemperie. La entidad espera que los trámites se completen antes de que finalice el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.

Entregan carpas mientras avanzan los trámites

Mientras se concreta la construcción de viviendas permanentes, el Miviot informó que ha enviado a las zonas más afectadas carpas de distintos tamaños, catres con malla y rastrillos para atender necesidades inmediatas de las familias.

Paralelamente, equipos técnicos y trabajadoras sociales de la institución recorren los puntos afectados en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé para elaborar informes socioeconómicos y determinar las necesidades de cada hogar.

Jované señaló que el ministerio trabaja para que la asistencia llegue con rapidez y transparencia.

El inicio de la licitación marca una etapa del proceso de atención habitacional tras el sismo. La construcción, sin embargo, queda sujeta a la culminación de los procedimientos administrativos y a la emisión de las órdenes de proceder correspondientes.

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