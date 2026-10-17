Unas 22,400 personas han recibido asistencia tras el terremoto que sacudió Panamá

Tras una semana del terremoto 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, 46 albergues continúan habilitados para atender a las personas que todavía no pueden regresar a sus viviendas, mientras el Gobierno reporta que unas 22,400 personas han recibido asistencia en las zonas afectadas.

Coclé, una de las provincias golpeadas por el sismo junto con Herrera, Los Santos y Veraguas, figura entre las áreas donde se distribuyen alimentos, agua y otros suministros para las familias afectadas.

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, detalló que las operaciones de respuesta también han permitido recuperar el tránsito en el 92% de las vías afectadas por daños estructurales y habilitar 22 puentes que sufrieron afectaciones.

La asistencia incluye atención social y psicológica, traslado de personas heridas y con discapacidad, distribución de suministros y evaluación de daños en viviendas e instalaciones públicas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ha distribuido más de 20,000 bolsas de alimentos y más de 700,000 litros de agua. En total, las operaciones han movilizado más de 465 toneladas de ayuda por vía aérea y terrestre.

A través del Despacho de la Primera Dama, que habilitó el Parque Omar como centro de acopio, se distribuyeron alimentos y artículos esenciales en 35 comunidades de Los Santos, Coclé, Veraguas, Herrera y Colón. También se movilizaron 50,000 litros de agua para apoyar a las familias damnificadas.

El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, ha brindado 6,200 atenciones psicológicas y de trabajo social, además de la asistencia canalizada mediante la línea 147.

Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha avanzado en la inspección de 3,000 viviendas y coordina el traslado de materiales de construcción hacia las comunidades afectadas.