Segunda vuelta en Colombia: inicia el escrutinio de votos tras jornada electoral

Luego de ocho horas de votación en la segunda vuelta presidencial de Colombia, las autoridades electorales iniciaron el conteo de votos que definirá quién dirigirá el país sudamericano durante los próximos años.

Según información del diario El Tiempo, la jornada electoral transcurrió con una importante afluencia de votantes en distintos puntos del país. Desde antes de las 8:00 de la mañana, hora oficial de apertura de las urnas, ya se observaban largas filas de ciudadanos dispuestos a ejercer su derecho al voto en una elección considerada crucial para el futuro político de la nación.

Las autoridades estiman que la coincidencia de la jornada electoral con la Copa Mundial de la FIFA pudo haber incidido en la participación ciudadana. Se calcula que alrededor de 200 mil votos potenciales podrían haberse visto afectados debido al interés de parte del electorado por seguir los encuentros del torneo futbolístico, señaló el periódico colombiano.

A pesar de ello, la concurrencia registrada en numerosos centros de votación reflejó el interés de los colombianos por participar en la definición presidencial.

Las regiones con mayor peso electoral volvieron a desempeñar un papel determinante en los comicios. Bogotá y Antioquia concentraron una importante cantidad de votantes durante la jornada, seguidas por los departamentos de la costa pacífica, considerados claves para inclinar la balanza entre los candidatos que disputan la Presidencia.

Mientras avanza el escrutinio, las autoridades esperan que los resultados definitivos se conozcan entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, cuando se tenga una tendencia irreversible que permita declarar al ganador de la contienda.

Por otra parte, El Tiempo también explicó que la Fiscalía General de Colombia informó sobre varios incidentes relacionados con delitos electorales durante la jornada.

De acuerdo con el reporte oficial, tres personas fueron capturadas por hechos vinculados directamente al proceso electoral. Los casos incluyen la presunta suplantación de un testigo electoral, el uso de la identidad de otra persona para votar y la destrucción de una urna de votación.

Además, las autoridades reportaron la detención de 31 ciudadanos que acudieron a sufragar y mantenían órdenes de captura vigentes por diversos delitos, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, fuga de presos y delitos sexuales.

Pese a estos incidentes, las autoridades calificaron la jornada como mayormente tranquila y destacaron el despliegue institucional para garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

Con las urnas ya cerradas y el conteo en marcha, la atención de millones de colombianos se concentra ahora en los resultados que definirán al próximo presidente del país.