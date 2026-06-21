Colombianos en Panamá respaldan a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial

La comunidad colombiana residente en Panamá mostró un respaldo contundente a Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo, según los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el boletín 15 correspondiente a la votación en Panamá, y con el 100% de las mesas informadas, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo 8.718 votos, equivalentes al 76,02% de los sufragios válidos contabilizados en el país centroamericano.

Por su parte, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzó 2.603 votos, lo que representa el 22,69% de la votación registrada entre los colombianos radicados en Panamá.

La diferencia entre ambos aspirantes superó los 6.000 votos, reflejando una marcada preferencia de los electores colombianos residentes en Panamá por la candidatura de De la Espriella.