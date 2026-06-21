Colombianos en Panamá respaldan a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial

La comunidad colombiana residente en <b>Panamá </b>mostró un respaldo contundente a <b>Abelardo de la Espriella </b>durante la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo, según los resultados divulgados por la <b>Registraduría Nacional del Estado Civil</b>.De acuerdo con el boletín 15 correspondiente a la votación en Panamá, y con el 100% de las mesas informadas, <b>el candidato de Defensores de la Patria obtuvo 8.718 votos, equivalentes al 76,02% de los sufragios válidos contabilizados en el país centroamericano</b>.Por su parte, <b>Iván Cepeda</b>, candidato del <b>Pacto Histórico</b>, alcanzó <b>2.603 votos, lo que representa el 22,69% de la votación registrada entre los colombianos radicados en Panamá</b>.La diferencia entre ambos aspirantes <b>superó los 6.000 votos</b>, reflejando una marcada preferencia de los electores colombianos residentes en <b>Panamá </b>por la candidatura de <b>De la Espriella</b>.