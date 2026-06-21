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Canal de Panamá halla camarón indicador de ríos sanos en Coclé

El Atya scabra, conocido como camarón filtrador, actúa como un termómetro natural de la salud del agua; su presencia confirma la pureza y el equilibrio ecológico en los ríos donde habita.
El Atya scabra, conocido como camarón filtrador, actúa como un termómetro natural de la salud del agua; su presencia confirma la pureza y el equilibrio ecológico en los ríos donde habita. Cedida | Autoridad del Canal de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 21/06/2026 17:39
El Canal de Panamá identificó al camarón filtrador ‘Atya scabra’ en Coclé, una especie clave que confirma la excelente salud y conservación ecológica del río Las Marías

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Los monitoreos ambientales que realiza el Canal de Panamá en la cuenca hidrográfica identificaron la presencia de Atya scabra, un crustáceo conocido popularmente como camarón filtrador o camarón abanico. Este espécimen de agua dulce es considerado un indicador de ecosistemas fluviales bien conservados y fue detectado en las inmediaciones de la estación hidrológica Las Marías, en la provincia de Coclé.

El hallazgo formó parte de los trabajos de evaluación biológica desarrollados por el equipo de Análisis de Calidad Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá en la región occidental de la Cuenca Hidrográfica.

Según la información divulgada en la revista El Faro, los resultados sorprendieron a los investigadores debido a que inicialmente se anticipaba un mayor nivel de afectación sobre las comunidades acuáticas por la influencia de actividades agrícolas y la cercanía de asentamientos humanos en el área.

Durante el monitoreo también se identificaron organismos de la familia Euthyplociidae, un grupo de macroinvertebrados que estudios internacionales relacionan con cuerpos de agua de calidad buena a excelente. Estos registros sugieren que el río Las Marías mantiene un alto grado de integridad ecológica, pese a las presiones ambientales que podrían afectar este tipo de ecosistemas.

La función ecológica del camarón filtrador

El Atya scabra habita principalmente en ríos de corriente rápida y aguas bien oxigenadas. Su función ecológica consiste en capturar partículas orgánicas suspendidas en el agua, un proceso de filtrado que contribuye directamente al reciclaje de nutrientes y al equilibrio de los ecosistemas fluviales.

Los especialistas señalan que la especie es particularmente sensible a cambios en la calidad del agua, al aumento de sedimentos, a la contaminación orgánica y a modificaciones del régimen natural de los ríos.

Además, su ciclo de vida requiere conectividad entre ambientes de agua dulce y zonas estuarinas o marinas, por lo que la construcción de barreras físicas o la fragmentación de los cauces puede afectar críticamente su reproducción y supervivencia.

Protección de la cuenca hídrica

El Canal de Panamá destacó que la conservación de especies como el Atya scabra está directamente vinculada a los esfuerzos institucionales para proteger los recursos hídricos que abastecen la cuenca canalera, así como a las estrategias de preservación de la biodiversidad y sostenibilidad ambiental.

La entidad indicó que futuras investigaciones buscarán profundizar en el comportamiento poblacional de la especie y en su respuesta a cambios hidrológicos, con el objetivo de fortalecer su uso como referencia fundamental en los programas de monitoreo ecológico del país.

La ACP identificó una especie de camarón que confirma el excelente estado ecológico de las fuentes hídricas en la provincia de Coclé.

El río Las Marías, en la provincia de Coclé, mantiene una alta integridad ecológica y un ecosistema bien conservado, según los recientes monitoreos ambientales del Canal de Panamá.
El río Las Marías, en la provincia de Coclé, mantiene una alta integridad ecológica y un ecosistema bien conservado, según los recientes monitoreos ambientales del Canal de Panamá. Cedida | Autoridad del Canal de Panamá
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