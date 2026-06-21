Canal de Panamá halla camarón indicador de ríos sanos en Coclé

Los monitoreos ambientales que realiza el Canal de Panamá en la cuenca hidrográfica identificaron la presencia de Atya scabra, un crustáceo conocido popularmente como camarón filtrador o camarón abanico. Este espécimen de agua dulce es considerado un indicador de ecosistemas fluviales bien conservados y fue detectado en las inmediaciones de la estación hidrológica Las Marías, en la provincia de Coclé.

El hallazgo formó parte de los trabajos de evaluación biológica desarrollados por el equipo de Análisis de Calidad Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá en la región occidental de la Cuenca Hidrográfica.

Según la información divulgada en la revista El Faro, los resultados sorprendieron a los investigadores debido a que inicialmente se anticipaba un mayor nivel de afectación sobre las comunidades acuáticas por la influencia de actividades agrícolas y la cercanía de asentamientos humanos en el área.

Durante el monitoreo también se identificaron organismos de la familia Euthyplociidae, un grupo de macroinvertebrados que estudios internacionales relacionan con cuerpos de agua de calidad buena a excelente. Estos registros sugieren que el río Las Marías mantiene un alto grado de integridad ecológica, pese a las presiones ambientales que podrían afectar este tipo de ecosistemas.