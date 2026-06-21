Canal de Panamá halla camarón indicador de ríos sanos en Coclé

Los monitoreos ambientales que realiza el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> en la cuenca hidrográfica identificaron la presencia de <i><b>Atya scabra</b></i>, un crustáceo conocido popularmente como<b> camarón filtrador o camarón abanico</b>. Este espécimen de agua dulce es considerado un indicador de ecosistemas fluviales bien conservados y fue detectado en las inmediaciones de la estación hidrológica Las Marías, en la provincia de Coclé.El hallazgo formó parte de los trabajos de evaluación biológica desarrollados por el equipo de <b>Análisis de Calidad Ambiental de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://pancanal.com/" target="_blank">Autoridad del Canal de Panamá</a></b> en la región occidental de la Cuenca Hidrográfica.Según la información divulgada en la revista<b> </b><i>El Faro</i>, los resultados sorprendieron a los investigadores debido a que inicialmente se anticipaba un mayor nivel de afectación sobre las comunidades acuáticas por la influencia de actividades agrícolas y la cercanía de asentamientos humanos en el área.Durante el monitoreo también se identificaron organismos de la familia <i>Euthyplociidae</i>, un grupo de macroinvertebrados que estudios internacionales relacionan con cuerpos de agua de calidad buena a excelente. Estos registros sugieren que el río Las Marías mantiene un alto grado de integridad ecológica, pese a las presiones ambientales que podrían afectar este tipo de ecosistemas.