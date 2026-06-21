Panameña presenta startup marítima y busca transformar trámites marítimos

Una empresa fundada por la panameña Selena Jones tuvo presencia en VivaTech 2026, uno de los principales eventos de innovación tecnológica del mundo, celebrado en la capital francesa.

La compañía Seaman Solutions fue invitada a exponer en un stand del pabellón de Orange Innovation, tras ser seleccionada dentro del programa Orange Fab Belgium como una de las propuestas destacadas del ecosistema europeo de emprendimiento.

El evento reunió a inversionistas, empresas tecnológicas y líderes globales del sector, con participación de figuras internacionales del ámbito empresarial y político.

Jones, nacida en Panamá y actualmente radicada en Bélgica, afirmó que su participación representa un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años.

“Cuando inicié este proyecto jamás imaginé que un día estaría representando a Panamá en uno de los escenarios tecnológicos más importantes del mundo. Este logro demuestra que los sueños no tienen fronteras cuando se trabaja con pasión, perseverancia y propósito”, expresó.