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Vida y cultura

Panameña presenta startup marítima y busca transformar trámites marítimos

De izquierda a derecha: Selena Jones durante su participación en el evento tecnológico en París junto a Herve Naudin, director de Orange Innovation Francia y Aleksandri Shurdho, director de tecnología de Seaman Solutions.
De izquierda a derecha: Selena Jones durante su participación en el evento tecnológico en París junto a Herve Naudin, director de Orange Innovation Francia y Aleksandri Shurdho, director de tecnología de Seaman Solutions. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 21/06/2026 18:06
La startup fundada por Selena Jones, expuso en VivaTech 2026 tras ser seleccionada por Orange Fab Belgium en París

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Una empresa fundada por la panameña Selena Jones tuvo presencia en VivaTech 2026, uno de los principales eventos de innovación tecnológica del mundo, celebrado en la capital francesa.

La compañía Seaman Solutions fue invitada a exponer en un stand del pabellón de Orange Innovation, tras ser seleccionada dentro del programa Orange Fab Belgium como una de las propuestas destacadas del ecosistema europeo de emprendimiento.

El evento reunió a inversionistas, empresas tecnológicas y líderes globales del sector, con participación de figuras internacionales del ámbito empresarial y político.

Jones, nacida en Panamá y actualmente radicada en Bélgica, afirmó que su participación representa un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años.

“Cuando inicié este proyecto jamás imaginé que un día estaría representando a Panamá en uno de los escenarios tecnológicos más importantes del mundo. Este logro demuestra que los sueños no tienen fronteras cuando se trabaja con pasión, perseverancia y propósito”, expresó.

Transformación del sector marítimo

Seaman Solutions desarrolla una plataforma digital enfocada en simplificar procesos de certificación, formación y cumplimiento regulatorio para marinos y empresas del sector.

De acuerdo con la información proporcionada, la herramienta permite gestionar documentación y requisitos regulatorios entre marinos, navieras, centros de formación y autoridades marítimas.

La empresa ha procesado miles de trámites a nivel internacional y mantiene vínculos con actores de la industria marítima global.

Actualmente, su desarrollo apunta a incorporar herramientas de inteligencia artificial para la gestión de carreras profesionales y la verificación de certificaciones.

Trayectoria y origen del proyecto

Antes de fundar la empresa, Jones trabajó por más de una década en el área de certificación marítima en Panamá, experiencia que sirvió de base para identificar los desafíos del sector y desarrollar la plataforma.

Desde Bélgica, la emprendedora mantiene vínculos con Panamá y plantea que su objetivo es posicionar el talento panameño en la conversación global sobre innovación y tecnología.

“Muchas veces sentimos que por venir de un país pequeño nuestras oportunidades son limitadas. Mi experiencia me ha enseñado lo contrario”, señaló.

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