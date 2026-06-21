Panameña presenta startup marítima y busca transformar trámites marítimos

Una empresa fundada por la panameña <b>Selena Jones</b> tuvo presencia en VivaTech 2026, uno de los principales eventos de innovación tecnológica del mundo, celebrado en la capital francesa.La compañía Seaman Solutions fue invitada a exponer en un <i>stand </i>del pabellón de Orange Innovation, tras ser seleccionada dentro del programa Orange Fab Belgium como una de las propuestas destacadas del ecosistema europeo de emprendimiento.El evento reunió a inversionistas, empresas tecnológicas y líderes globales del sector, con participación de figuras internacionales del ámbito empresarial y político.Jones, nacida en Panamá y actualmente radicada en Bélgica, afirmó que su participación representa un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años.<i>'Cuando inicié este proyecto jamás imaginé que un día estaría representando a Panamá en uno de los escenarios tecnológicos más importantes del mundo. Este logro demuestra que los sueños no tienen fronteras cuando se trabaja con pasión, perseverancia y propósito'</i>, expresó.