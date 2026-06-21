Colombianos en el exterior rompen récord de participación en segunda vuelta presidencial

La participación de los colombianos residentes en el exterior ha mostrado un crecimiento significativo durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un comportamiento que las autoridades destacan como una muestra del creciente interés de la diáspora en el futuro político del país.

De acuerdo con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, la ciudad de Miami se ha consolidado como el principal centro de votación fuera del territorio colombiano, registrando la mayor afluencia de electores durante esta jornada electoral.

El avance del proceso también fue uno de los temas abordados durante una reunión entre la viceministra de Relaciones Exteriores, Paula Cerón Arboleda, y la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por la coordinadora de especialistas, Ana Neyra.

Durante el encuentro se intercambió información sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en el exterior, cuya votación se realiza entre el 15 y el 21 de junio de 2026.

Uno de los datos más relevantes expuestos durante la reunión fue el récord alcanzado en la primera vuelta presidencial. Según informó Cerón Arboleda, un total de 589,829 colombianos ejercieron su derecho al voto en el exterior, la cifra más alta registrada en la historia electoral del país fuera de sus fronteras.

El número representa una participación equivalente al 41,69 % del censo electoral de colombianos en el exterior, superando ampliamente el 31 % alcanzado durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Las autoridades consideran que este incremento refleja un mayor involucramiento de la comunidad colombiana en el extranjero en los asuntos políticos nacionales y una mayor confianza en los mecanismos de participación habilitados por el Estado.

Con miles de colombianos acudiendo a las urnas fuera de su país y una participación que continúa rompiendo récords, el voto en el exterior se consolida como un actor cada vez más relevante en la definición del rumbo político de Colombia.