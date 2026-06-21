Abelardo de la Espriella logra victoria en Colombia por un punto frente a Cepeda

Abelardo de la Espriella quedó a las puertas de la Presidencia de Colombia tras imponerse por una estrecha diferencia frente a Iván Cepeda en el preconteo de la segunda vuelta presidencial, una elección marcada por la polarización política y por un resultado que mantiene al país en máxima expectativa.

Con el 99% de las mesas informadas, el aspirante de la derecha obtuvo el 49,68% de los votos, frente al 48,67% alcanzado por Cepeda, candidato de la izquierda. La diferencia, de apenas un punto porcentual, convirtió la jornada en una de las más cerradas de los últimos años y dejó el foco puesto en el escrutinio oficial.

El presidente Gustavo Petro llamó a la calma y pidió no anticipar una proclamación hasta que concluya la revisión formal de los resultados.

“No se puede proclamar ningún presidente, tranquilidad entre la ciudadanía”, advirtió el mandatario, en medio de la tensión generada por la ventaja preliminar de De la Espriella.

Una jornada en paz, pero con denuncias electorales

La votación transcurrió sin mayores alteraciones de orden público, aunque el Ministerio del Interior informó que recibió más de 2.600 denuncias y quejas relacionadas con posibles delitos electorales.

Las autoridades electorales deberán ahora avanzar en el escrutinio, proceso que permitirá confirmar los resultados definitivos y despejar cualquier reclamación presentada durante la jornada.

Dos discursos frente a un país dividido

Tras votar en Barranquilla, De la Espriella calificó la elección como una jornada decisiva para el futuro de Colombia.

“Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra Patria y el porvenir de nuestros hijos”, afirmó el candidato, quien aseguró que, con el respaldo de millones de colombianos, ganaría “esta batalla democrática”.

Cepeda, por su parte, votó en el sur de Bogotá y anticipó que su campaña observará cuidadosamente el proceso. Aunque señaló que reconocerán los resultados, también advirtió que ejercerán “una muy clara observación”.

El candidato de izquierda defendió además un mensaje de unidad. “Todos tenemos derecho a pensar y actuar en Colombia para construir un destino que queremos nosotros que sea común”, dijo. También sostuvo que, en caso de triunfar, gobernaría “para todo el país, y no para un sector”.

Colombia espera el resultado definitivo

El estrecho margen entre ambos candidatos refleja la profundidad de la división política en Colombia. De confirmarse la ventaja de De la Espriella, el país daría un giro hacia la derecha tras el gobierno de Gustavo Petro. Si el escrutinio modifica la tendencia, Cepeda podría mantener viva la apuesta progresista.

Por ahora, el país queda pendiente de la revisión oficial de los votos y de las decisiones de las autoridades electorales.