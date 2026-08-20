¿Quién es Natalie Harp, la asesora más cercana a Donald Trump?

Natalie Harp, una exconductora de televisión de 35 años, se ha convertido en una de las figuras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su presencia prácticamente constante junto al mandatario y el papel que desempeña como filtro de información han puesto su nombre en el centro de la atención política en Washington. Harp es conocida dentro de la Casa Blanca como la “impresora humana”, un apodo que recibió porque suele llevar consigo una impresora portátil para entregarle a Trump en papel noticias, publicaciones y contenidos relacionados con el presidente. También participa en la preparación y publicación de mensajes en Truth Social, lo que le permite influir en parte del contenido que llega al mandatario y en lo que posteriormente comunica públicamente.

¿Cómo llegó Harp al círculo de Trump?

La relación entre Harp y Trump comenzó a ganar notoriedad durante la batalla de la entonces joven comunicadora contra el cáncer. Harp atribuyó públicamente al expresidente un papel importante en su recuperación y posteriormente fue invitada a participar en actividades políticas de Trump, incluida la Convención Nacional Republicana de 2020. Antes de convertirse en una de sus asistentes más cercanas, Harp trabajó como presentadora en One America News Network (OANN). En 2022 dejó la cadena y posteriormente se incorporó al equipo de Trump, donde fue ganando espacio dentro de su círculo personal y político.

Una presencia constante junto al presidente