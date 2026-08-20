¿Quién es Natalie Harp, la asesora más cercana a Donald Trump?

Natalie Harp, una exconductora de televisión de 35 años, se ha convertido en una de las figuras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Su presencia prácticamente constante junto al mandatario y el papel que desempeña como filtro de información han puesto su nombre en el centro de la atención política en Washington.
Harp es conocida dentro de la Casa Blanca como la “impresora humana”, un apodo que recibió porque suele llevar consigo una impresora portátil para entregarle a Trump en papel noticias, publicaciones y contenidos relacionados con el presidente.
También participa en la preparación y publicación de mensajes en Truth Social, lo que le permite influir en parte del contenido que llega al mandatario y en lo que posteriormente comunica públicamente.
La relación entre Harp y Trump comenzó a ganar notoriedad durante la batalla de la entonces joven comunicadora contra el cáncer. Harp atribuyó públicamente al expresidente un papel importante en su recuperación y posteriormente fue invitada a participar en actividades políticas de Trump, incluida la Convención Nacional Republicana de 2020.
Antes de convertirse en una de sus asistentes más cercanas, Harp trabajó como presentadora en One America News Network (OANN). En 2022 dejó la cadena y posteriormente se incorporó al equipo de Trump, donde fue ganando espacio dentro de su círculo personal y político.
Su cercanía con Trump se hizo especialmente evidente durante su segundo mandato. Harp suele acompañarlo en desplazamientos, reuniones y actividades oficiales, además de permanecer cerca de él durante largas jornadas de trabajo.
Reportes de medios estadounidenses señalan que su función va más allá de asistir al presidente en tareas administrativas. Harp también actúa como una especie de intermediaria entre Trump y la información que recibe, buscando contenidos en internet, imprimiendo artículos y ayudando a preparar publicaciones para sus redes sociales.
Esta posición ha generado inquietud entre algunos funcionarios de la Casa Blanca, debido al nivel de acceso que mantiene y a su capacidad para determinar parte de la información que llega directamente al presidente.
La combinación de su cercanía física con Trump, su participación en el manejo de información y su influencia sobre las publicaciones del presidente ha convertido a Harp en una figura poco habitual dentro del entorno presidencial.
Su papel también volvió a cobrar protagonismo después de que fuera identificada entre las personas que acompañaron a Trump durante un desplazamiento reservado tras la cumbre de la OTAN en Turquía, en medio de una situación de seguridad.
Posteriormente, el senador demócrata Jon Ossoff hizo comentarios sobre la cercanía entre ambos, lo que provocó una fuerte reacción de la Casa Blanca y amplificó el interés público por Harp.
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