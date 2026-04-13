“No tengo miedo a Trump”: el papa León XIV responde sin filtro tras ataque de Trump

El Papa León XIV respondió con firmeza a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo episodio de tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca, marcado por diferencias sobre la guerra, la política internacional y el papel de la Iglesia.

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, el pontífice dejó clara su postura frente a la presión política:

“No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia”.

El Papa insistió en que la Iglesia no actúa desde una lógica política, sino moral:

“No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”.

Las declaraciones de Trump que detonaron la respuesta

El pronunciamiento del líder de la Iglesia católica se produce después de que el presidente estadounidense arremetiera públicamente contra su figura y su posición frente a conflictos internacionales.

En su red social Truth Social, Trump cuestionó directamente al pontífice:

“No quiero un Papa que crea que esté bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido POR UNA APLASTANTE MAYORÍA”.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, reforzó su postura:

“No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. No soy un gran admirador del papa León”.

La imagen que elevó la polémica

A la confrontación verbal se sumó un elemento que amplificó la controversia: una imagen falsa generada con inteligencia artificial, compartida por Trump el domingo 12 de abril de 2026 en Truth Social.

La ilustración muestra al mandatario representado como una figura similar a Cristo, en una escena donde aparece sanando a una persona enferma.

La publicación ha sido ampliamente cuestionada por la mezcla de simbología religiosa con la figura presidencial y por el uso de contenido generado por IA en un contexto político sensible.

Tras eso, lejos de suavizar su discurso, León XIV defendió el papel de la Iglesia como voz crítica frente a la guerra y la violencia, y advirtió sobre la interpretación interesada del mensaje religioso:

“No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo”.

En esa línea, reafirmó su compromiso de seguir pronunciándose sobre los conflictos internacionales:

“Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas”.