Donald Trump se autoproclama mesías en plena disputa con el papa León XIV

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump vuelve a generar reacciones, luego de que el mandatario publicara en su red social, Truth Social, una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece representado como Jesucristo.

En la imagen, el presidente estadounidense es mostrado como el mesías, realizando una supuesta curación a un enfermo, mientras se encuentra rodeado de algunas personas y soldados.

La publicación se produce en medio de un nuevo cruce verbal con el papa León XIV, a quien Trump acusó recientemente de ser “débil con el crimen” y de tener una postura “terrible en política exterior”.

Según el diario El País, el papa León XIV respondió este lunes a las declaraciones del presidente Donald Trump. De acuerdo con la transcripción de medios italianos, citada por el mismo medio, el pontífice expresó: “No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia (...) Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”

Luego de las críticas presentadas por el presidente, León XIV aseguró que planea seguir pronunciándose contra la guerra. “No creo que el mensaje del Evangelio esté destinado a ser utilizado de la manera en que algunas personas lo están haciendo”.

El episodio ha reavivado el debate sobre el uso de la religión en discursos políticos, así como los límites éticos del uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en figuras públicas.