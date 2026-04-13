Donald Trump se autoproclama mesías en plena disputa con el papa León XIV

El presidente de los Estados Unidos<a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a> vuelve a generar reacciones, luego de que el mandatario publicara en su red social, Truth Social, <b>una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece representado como Jesucristo.</b>En la imagen, el presidente estadounidense es mostrado como el mesías, realizando una supuesta curación a un enfermo, mientras se encuentra rodeado de algunas personas y soldados.La publicación se produce en medio de un nuevo cruce verbal con el papa León XIV, a quien Trump acusó recientemente de ser <b>'débil con el crimen'</b> y de tener una postura <b>'terrible en política exterior'</b>.Según el diario El País, el papa León XIV respondió este lunes a las declaraciones del presidente Donald Trump. De acuerdo con la transcripción de medios italianos, citada por el mismo medio, el pontífice expresó: 'No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia (...) Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera'Luego de las críticas presentadas por el presidente, León XIV aseguró que planea seguir pronunciándose contra la guerra. <b>'No creo que el mensaje del Evangelio esté destinado a ser utilizado de la manera en que algunas personas lo están haciendo'.</b>El episodio ha reavivado el debate sobre el uso de la religión en discursos políticos, así como los límites éticos del uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en figuras públicas.