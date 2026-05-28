Mulino insiste en revisar medidas cautelares: ‘No podemos premiar delincuentes peligrosos’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a poner el foco sobre el sistema judicial panameño y cuestionó este jueves la aplicación de medidas cautelares a personas vinculadas con delitos violentos y crimen organizado. Durante su conferencia semanal del 28 de mayo de 2026, el mandatario afirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para buscar mecanismos que fortalezcan la respuesta judicial frente a casos considerados de alta peligrosidad. “Muchas de las personas que aparecen por los juzgados de garantías son personas peligrosas, que han delinquido de manera violenta y representan una amenaza para la sociedad”, sostuvo Mulino. El mandatario aseguró que existe preocupación dentro de los organismos de seguridad por decisiones judiciales que permiten que algunos acusados permanezcan fuera de prisión bajo medidas cautelares. “No podemos premiarlos con medidas cautelares como si fueran carteristas comunes”, expresó.

Frustración en los organismos de seguridad

Mulino estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes respaldaron públicamente sus declaraciones y expusieron casos recientes que, según dijeron, reflejan la frustración dentro de los cuerpos policiales. Ábrego explicó que hace aproximadamente una semana las autoridades desarrollaron un operativo tras recibir información sobre un robo que se cometería en un comercio de la capital. Según detalló, los sospechosos fueron capturados mientras intentaban sacar una caja fuerte del local intervenido. Sin embargo, al día siguiente recibieron medidas de presentación periódica. “Todo un operativo de semana y media para capturarlos y al día siguiente solamente tienen que ir a firmar los miércoles”, cuestionó. El funcionario también mencionó el reciente caso del abogado vinculado al caso Bagdad, detenido en España. Según indicó, existe preocupación dentro de los estamentos de seguridad de que, tras ser extraditado a Panamá, pueda recibir nuevamente una medida distinta a la detención preventiva. “Esa es la frustración que pueden tener los servicios de seguridad de Panamá”, señaló.

Seguimiento a detenidos en casa por cárcel