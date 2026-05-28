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Mulino insiste en revisar medidas cautelares: ‘No podemos premiar delincuentes peligrosos’

El presidente afirmó que existen conversaciones entre el Ejecutivo, la Corte Suprema y el Ministerio Público para fortalecer la respuesta judicial.
El presidente afirmó que existen conversaciones entre el Ejecutivo, la Corte Suprema y el Ministerio Público para fortalecer la respuesta judicial. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 28/05/2026 09:15
El presidente aseguró que existen conversaciones con la Corte y el Ministerio Público para revisar criterios judiciales aplicados a casos violentos y crimen organizado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a poner el foco sobre el sistema judicial panameño y cuestionó este jueves la aplicación de medidas cautelares a personas vinculadas con delitos violentos y crimen organizado.

Durante su conferencia semanal del 28 de mayo de 2026, el mandatario afirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para buscar mecanismos que fortalezcan la respuesta judicial frente a casos considerados de alta peligrosidad.

Muchas de las personas que aparecen por los juzgados de garantías son personas peligrosas, que han delinquido de manera violenta y representan una amenaza para la sociedad”, sostuvo Mulino.

El mandatario aseguró que existe preocupación dentro de los organismos de seguridad por decisiones judiciales que permiten que algunos acusados permanezcan fuera de prisión bajo medidas cautelares.

“No podemos premiarlos con medidas cautelares como si fueran carteristas comunes”, expresó.

Frustración en los organismos de seguridad

Mulino estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes respaldaron públicamente sus declaraciones y expusieron casos recientes que, según dijeron, reflejan la frustración dentro de los cuerpos policiales.

Ábrego explicó que hace aproximadamente una semana las autoridades desarrollaron un operativo tras recibir información sobre un robo que se cometería en un comercio de la capital.

Según detalló, los sospechosos fueron capturados mientras intentaban sacar una caja fuerte del local intervenido. Sin embargo, al día siguiente recibieron medidas de presentación periódica.

“Todo un operativo de semana y media para capturarlos y al día siguiente solamente tienen que ir a firmar los miércoles”, cuestionó.

El funcionario también mencionó el reciente caso del abogado vinculado al caso Bagdad, detenido en España. Según indicó, existe preocupación dentro de los estamentos de seguridad de que, tras ser extraditado a Panamá, pueda recibir nuevamente una medida distinta a la detención preventiva.

“Esa es la frustración que pueden tener los servicios de seguridad de Panamá”, señaló.

Seguimiento a detenidos en casa por cárcel

El presidente también criticó el uso de arresto domiciliario en casos relacionados con pandillas, homicidios y crimen organizado.

De acuerdo con Mulino, muchas personas que cumplen condenas o procesos bajo casa por cárcel continúan movilizándose libremente pese al uso de brazaletes electrónicos.

“Muchos de los que tienen casa por cárcel andan por la calle y no pasa absolutamente nada”, afirmó.

Las autoridades de seguridad señalaron que esta situación obliga a destinar recursos policiales adicionales para vigilar permanentemente a esas personas, debilitando la capacidad operativa en otras zonas del país.

Según explicaron, el seguimiento a detenidos fuera del sistema penitenciario genera una carga operativa importante para la Policía Nacional.

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