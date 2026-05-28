Mulino insiste en revisar medidas cautelares: ‘No podemos premiar delincuentes peligrosos’

<b>Mulino </b>estuvo acompañado por el <b>ministro de Seguridad, Frank Ábrego,</b> y por el director de la <b>Policía Nacional</b>, <b>Jaime Fernández</b>, quienes respaldaron públicamente sus declaraciones y expusieron casos recientes que, según dijeron, reflejan la frustración dentro de los cuerpos policiales.<b>Ábrego </b>explicó que hace aproximadamente una semana las autoridades desarrollaron un operativo tras recibir información sobre un robo que se cometería en un comercio de la capital.Según detalló, los sospechosos fueron capturados mientras intentaban sacar una caja fuerte del local intervenido. Sin embargo, al día siguiente recibieron medidas de presentación periódica.'Todo un operativo de semana y media para capturarlos y al día siguiente solamente tienen que ir a firmar los miércoles', cuestionó.El funcionario también mencionó el reciente caso del abogado vinculado al caso <b>Bagdad</b>, detenido en <b>España</b>. Según indicó, existe preocupación dentro de los estamentos de seguridad de que, tras ser extraditado a <b>Panamá</b>, pueda recibir nuevamente una medida distinta a la detención preventiva.'Esa es la frustración que pueden tener los servicios de seguridad de Panamá', señaló.