CSS cambia el pago del beneficio de lentes: conozca cómo recibirá el dinero

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció un cambio en la forma de pago del beneficio de lentes para los pensionados y jubilados, que comenzará a aplicarse a partir del próximo 17 de noviembre de 2026.

Con esta modificación, el subsidio será entregado mediante transferencia bancaria (ACH) a quienes tienen solicitudes en trámite y a las personas que presenten nuevas solicitudes a partir de esa fecha.

Según informó la institución, el dinero será depositado directamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben actualmente el pago de su pensión, por lo que no tendrán que recibir una transferencia en una cuenta diferente.