CSS cambia el pago del beneficio de lentes: conozca cómo recibirá el dinero

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció un cambio en la forma de pago del beneficio de lentes para los pensionados y jubilados, que comenzará a aplicarse a partir del próximo 17 de noviembre de 2026.
Con esta modificación, el subsidio será entregado mediante transferencia bancaria (ACH) a quienes tienen solicitudes en trámite y a las personas que presenten nuevas solicitudes a partir de esa fecha.
Según informó la institución, el dinero será depositado directamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben actualmente el pago de su pensión, por lo que no tendrán que recibir una transferencia en una cuenta diferente.
El nuevo mecanismo de pago aplicará a los pensionados y jubilados que reciben su pensión mediante transferencia bancaria y que tienen el beneficio de lentes en trámite, así como a quienes presenten nuevas solicitudes.
Los pensionados y jubilados que reciben su pensión mediante cheque no están incluidos en esta modificación. La CSS aclaró que estas personas continuarán recibiendo el beneficio de lentes bajo esa misma modalidad de pago.
Es decir, el cambio a transferencia bancaria no modifica la forma en que este grupo recibe el subsidio.
La CSS informó que entre enero y septiembre de 2026 un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes, por un monto acumulado de B/.1,064,201.28.