‘El pueblo peruano, también es mi pueblo’: El adiós del Papa León XIV que emocionó a Perú

El papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su visita apostólica de seis días a Perú, país que lo acogió durante cuatro décadas como misionero y donde residió por más de ocho años tras desempeñarse como obispo de la Diócesis de Chiclayo antes de asumir el pontificado.
En la homilía durante la última misa de esta gira en territorio peruano, pontífice manifestó que hay que mirar a los más pobres y a su vez reafirmó su afecto por el país: “El pueblo peruano, también es mi pueblo”.
Además agregó que al vivir cerca de Cristo podremos ser capaces de valorar las diferencias, las sensibilidades y los pensamientos distintos, poniendo como ejemplo a Santo Toribio.
De acuerdo con el cronograma oficial de la Santa Sede y el dispositivo vial informado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el pontífice cumple este lunes una intensa agenda final entre Lima y el Callao antes de abordar su vuelo de retorno hacia Roma:
Este viaje iniciado el pasado 11 de noviembre representó un reencuentro histórico para el pontífice —Robert Francis Prevost, quien obtuvo la nacionalidad peruana durante su labor pastoral—, debido a que regresó a la jurisdicción eclesiástica de Chiclayo, ciudad del norte peruano que fue su hogar entre 2015 y 2023 y donde recorrió localidades como Pimentel, Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.
Antes de abandonar la ciudad norteña rumbo a Cusco y Pucallpa durante el fin de semana, el sumo pontífice dirigió un mensaje de despedida a los feligreses que aguardaron bajo la lluvia frente a la Residencia Episcopal donde solía habitar:
“Que Chiclayo sea siempre capital de la amistad, pero sea también una ciudad, una provincia, una tierra de fe, de devoción, de fidelidad”, expresó León XIV al despedirse de la comunidad diocesana que pastoreó.
A lo largo de su itinerario por cuatro regiones peruanas, el líder de la Iglesia católica también encabezó encuentros multitudinarios con jóvenes en el Estadio Monumental, dialogó con comunidades indígenas de la Amazonía en Ucayali para reclamar justicia frente a la violencia y la explotación ambiental, y exhortó a las autoridades a combatir la inseguridad y la exclusión social en la nación andina.