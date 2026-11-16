‘El pueblo peruano, también es mi pueblo’: El adiós del Papa León XIV que emocionó a Perú

El papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre su visita apostólica de seis días a Perú, país que lo acogió durante cuatro décadas como misionero y donde residió por más de ocho años tras desempeñarse como obispo de la Diócesis de Chiclayo antes de asumir el pontificado. En la homilía durante la última misa de esta gira en territorio peruano, pontífice manifestó que hay que mirar a los más pobres y a su vez reafirmó su afecto por el país: “El pueblo peruano, también es mi pueblo”.

Además agregó que al vivir cerca de Cristo podremos ser capaces de valorar las diferencias, las sensibilidades y los pensamientos distintos, poniendo como ejemplo a Santo Toribio.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Santa Sede y el dispositivo vial informado por la Policía Nacional del Perú (PNP), el pontífice cumple este lunes una intensa agenda final entre Lima y el Callao antes de abordar su vuelo de retorno hacia Roma:

8:30 a. m. — Encuentro social en el Callao: Visita a los adultos mayores residentes y trabajadores de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el cruce de las avenidas Dos de Mayo y Constitución.

10:30 a. m. — Santa Misa campal en Surco: Celebración de su última eucaristía multitudinaria en territorio peruano en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, frente a la venerada imagen del Señor de los Milagros.

Recorrido de despedida hacia el aeropuerto: Tras finalizar la liturgia, la comitiva papal se desplazará por la avenida Jorge Chávez, el óvalo Balta, la avenida República de Panamá y la Quebrada Armendáriz para tomar el circuito de playas de la Costa Verde, continuando luego por San Miguel y la avenida Elmer Faucett hasta llegar al recinto aéreo.

1:15 p. m. — Ceremonia oficial de despedida: Acto protocolar de Estado junto a las autoridades peruanas en el Grupo Aéreo N.º 8 de la Base Aeronaval del Callao.

1:45 p. m. — Partida hacia el Vaticano: Despegue del avión papal desde el Callao con destino a Roma, donde su arribo está programado para la mañana del martes 17 de noviembre.

Este viaje iniciado el pasado 11 de noviembre representó un reencuentro histórico para el pontífice —Robert Francis Prevost, quien obtuvo la nacionalidad peruana durante su labor pastoral—, debido a que regresó a la jurisdicción eclesiástica de Chiclayo, ciudad del norte peruano que fue su hogar entre 2015 y 2023 y donde recorrió localidades como Pimentel, Zaña y Santa Cruz de Succhabamba. Antes de abandonar la ciudad norteña rumbo a Cusco y Pucallpa durante el fin de semana, el sumo pontífice dirigió un mensaje de despedida a los feligreses que aguardaron bajo la lluvia frente a la Residencia Episcopal donde solía habitar:

“Que Chiclayo sea siempre capital de la amistad, pero sea también una ciudad, una provincia, una tierra de fe, de devoción, de fidelidad”, expresó León XIV al despedirse de la comunidad diocesana que pastoreó.