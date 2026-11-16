Santiago Peña será trasladado a una cárcel militar tras denuncias de privilegios

Un juez penal de garantías de Paraguay ordenó este lunes 16 de noviembre el traslado del expresidente Santiago Peña a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, donde deberá continuar bajo prisión preventiva por el proceso relacionado con la intervención de Ueno Bank. La decisión fue adoptada por el juez Osmar Legal, quien dispuso el traslado inmediato del exmandatario desde el Regimiento Escolta Presidencial, unidad militar donde permanecía detenido desde hace 10 días. En una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, Legal ordenó que Peña permanezca en el nuevo centro penitenciario en libre comunicación y a disposición del juzgado. El magistrado también solicitó a las autoridades de la prisión establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida y la integridad física del expresidente. Además, indicó que deberá permanecer separado de los demás reclusos, en especial de otras personas procesadas en la misma causa.

Destituyen a comandante tras denuncias sobre privilegios

El traslado se produce después de que el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub, quien estaba a cargo de la unidad militar donde Peña permanecía recluido. La decisión fue anunciada por Alliana en un mensaje dirigido al país, en el que informó que había ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción del jefe militar, quien había asumido el cargo el pasado 20 de octubre. La destitución ocurrió luego de que surgieran denuncias sobre presuntos privilegios concedidos al expresidente durante su reclusión, entre ellos la instalación de máquinas y equipos de gimnasia dentro de las instalaciones militares. El ministro de Defensa confirmó a la emisora ABC Cardinal que consultó a Dayub sobre la presencia de esos aparatos y que el comandante reconoció que los equipos se encontraban en el lugar. Las denuncias generaron cuestionamientos sobre las condiciones en las que Peña cumplía la prisión preventiva. Posteriormente, el juez ordenó su traslado a Viñas Cué y estableció disposiciones para su seguridad y separación de otros procesados.