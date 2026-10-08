Panamá Femenina mide fuerzas ante Nueva Zelanda: así se alistan para el duelo amistoso

Las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda se enfrentarán en dos duelos amistosos que sostendrán en suelo patrio dentro de esta ventana de selecciones.

Para Panamá esta serie de partidos cobra más importancia debido a que se están preparando para disputar los cuartos de final del Campeonato W en el mes de noviembre, certamen que da boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Mientras que la selección neozelandesa, o como también se les apoda las ‘Football Ferns’, ya se encuentran clasificadas para el torneo mundialista del próximo año. A pesar de esta clasificación, estos duelos amistosos contra Panamá les servirá al combinado oceánico a adaptarse a las condiciones climatológicas de este lado del mundo.

El primer duelo amistoso se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en el estadio Rommel Fernández con el pitazo inicial a las 4:00 p.m. (hora local). Mientras que el segundo duelo se jugará en este mismo recinto pero el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m. (hora local).

En la antesala de este primer duelo amistoso, ambas selecciones ya empezaron sus entrenamientos para llegar de la mejor forma posible. De hecho, el combinado neozelandés llegó a inicios de semana al país y tuvieron su primer entrenamiento el pasado martes 6 de octubre para adaptarse al huso horario local.

Desde entonces, la selección de Nueva Zelanda ha estado llevando a cabo sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol ubicado en Bugaba.

Hay que recordar que Nueva Zelanda jugará su séptimo mundial en toda su historia y fueron sedes de la edición 2023 junto con Australia. Nunca en su historia han logrado superar la fase de grupos en un torneo mundialista.

En cuanto al combinado panameño, van en busca de su segunda clasificación al torneo mundialista, pero primero deberán hacer los deberes ante Canadá en los cuartos de final dentro del Campeonato W.

Al igual que las neozelandesas, Panamá inició con los entrenamientos esta semana, también en Bugaba, para llegar en óptimas condiciones al compromiso.

Dentro del llamado de Toña Is, entrenadora del equipo, está la jugadora Noemí Potier de padre suizo y madre panameña. Potier, de 20 años, juega en el Nantes de Francia y está teniendo su primera experiencia en el combinado panameño.

“Para mí, jugar para Panamá es algo muy lindo. Estoy muy orgullosa y contenta de poder representar a mi país. Tengo un cariño muy especial por Panamá; mi familia me lo transmitió y eso me llena el corazón de alegría”, expresó en el pasado Potier sobre esta posibilidad de representar a Panamá.

En esa misma línea, la futbolista detalló como fue su elección por Panamá para representarla a nivel internacional. “Tenía que escoger entre representar a Suiza o a Panamá. Dejé que mi corazón escogiera y me decidí por Panamá, por mi abuelo y por mi familia. Son cosas personales que no siempre digo, pero, en el fondo, esa es la razón por la que quiero jugar para Panamá”, manifestó.