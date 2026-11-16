El exfutbolista brasileño Dani Alves visitará Panamá del 20 al 24 de enero de 2027, invitado por la Comunidad Apostólica Hosanna, que organizará las actividades de su estadía en el país.

La visita se producirá en una nueva etapa de la vida pública del exjugador, quien ha comenzado a participar en encuentros religiosos y congregaciones evangélicas para compartir su testimonio y hablar sobre su fe cristiana.

Alves ha intervenido en actividades de este tipo en España y otros países de América Latina. En junio de 2026, por ejemplo, participó en una celebración de la iglesia Casa de Dios, en Guatemala, donde conversó sobre el cambio espiritual que, según ha expresado públicamente, experimentó durante su estancia en prisión.

También predicó en el evento The Change Madrid, realizado en mayo de ese año.