El exfutbolista brasileño Dani Alves visitará Panamá del 20 al 24 de enero de 2027, invitado por la Comunidad Apostólica Hosanna, que organizará las actividades de su estadía en el país.
La visita se producirá en una nueva etapa de la vida pública del exjugador, quien ha comenzado a participar en encuentros religiosos y congregaciones evangélicas para compartir su testimonio y hablar sobre su fe cristiana.
Alves ha intervenido en actividades de este tipo en España y otros países de América Latina. En junio de 2026, por ejemplo, participó en una celebración de la iglesia Casa de Dios, en Guatemala, donde conversó sobre el cambio espiritual que, según ha expresado públicamente, experimentó durante su estancia en prisión.
También predicó en el evento The Change Madrid, realizado en mayo de ese año.
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El giro religioso de Alves se hizo más visible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocara, en marzo de 2025, la condena de cuatro años y seis meses de prisión que le había impuesto la Audiencia de Barcelona por un delito de agresión sexual. La decisión judicial lo absolvió, aunque la Fiscalía anunció que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo español.
La presencia del exfutbolista en Panamá se suma a las actividades religiosas que ha desarrollado desde entonces, en las que ha compartido mensajes relacionados con la fe y su experiencia personal.
Por el momento, la información disponible sobre su visita señala las fechas de permanencia en el país y la invitación de la Comunidad Apostólica Hosanna.
No se han detallado públicamente el calendario de actividades ni los lugares en los que participará.