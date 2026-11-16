El alcalde de Bugaba, Rafael Tito Quintero, solicitó al Ministerio de Seguridad reforzar las estrategias de prevención y vigilancia en el distrito, luego del doble homicidio de dos mujeres estadounidenses ocurrido el sábado 14 de noviembre en el sector de El Mamey, en la provincia de Chiriquí.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X y dirigido al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, el alcalde planteó la necesidad de prestar mayor atención a las condiciones particulares del distrito, debido a su ubicación fronteriza con Costa Rica y su extensión territorial, que comprende 13 corregimientos.
“Ministro Frank Ábrego necesitamos + estrategias de prevención para el distrito de Bugaba, somos limítrofes con frontera y por tal motivo necesitamos especialmente atención, además de lo extenso en territorio de los 13 corregimientos”, escribió Quintero.
Entre las propuestas planteadas, el alcalde solicitó fortalecer la presencia y el trabajo conjunto del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional en el distrito. También pidió iniciar cuanto antes el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia.
El pronunciamiento se produce luego del asesinato de dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de entre 60 y 70 años, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una residencia en El Mamey.
El caso es investigado por la Procuraduría General de la Nación como un posible femicidio, según confirmó el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, en declaraciones divulgadas por TVN Noticias.
De acuerdo con la información preliminar, cuatro individuos habrían ingresado a la propiedad y ocasionado la muerte de ambas mujeres. Las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación.
Ante este escenario, el alcalde hizo un llamado al Ministerio de Seguridad, a la Presidencia de la República, a la Gobernación de Chiriquí y a las autoridades locales para que presten especial atención a las necesidades de seguridad de Bugaba.