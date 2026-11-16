El alcalde de Bugaba, Rafael Tito Quintero, solicitó al Ministerio de Seguridad reforzar las estrategias de prevención y vigilancia en el distrito, luego del doble homicidio de dos mujeres estadounidenses ocurrido el sábado 14 de noviembre en el sector de El Mamey, en la provincia de Chiriquí.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X y dirigido al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, el alcalde planteó la necesidad de prestar mayor atención a las condiciones particulares del distrito, debido a su ubicación fronteriza con Costa Rica y su extensión territorial, que comprende 13 corregimientos.

“Ministro Frank Ábrego necesitamos + estrategias de prevención para el distrito de Bugaba, somos limítrofes con frontera y por tal motivo necesitamos especialmente atención, además de lo extenso en territorio de los 13 corregimientos”, escribió Quintero.

Entre las propuestas planteadas, el alcalde solicitó fortalecer la presencia y el trabajo conjunto del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional en el distrito. También pidió iniciar cuanto antes el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia.