Por esta razón, numerosos comportamientos humanos pueden contribuir a la propagación transfronteriza de la enfermedad si no se aplican las medidas de prevención necesarias.

La OMSA destaca que el virus de la PPA es altamente resistente en el medio ambiente y puede sobrevivir en la ropa, el calzado, las ruedas de los vehículos y otros equipos. También puede permanecer en distintos productos porcinos, como el jamón, los embutidos y el tocino.

Aunque no representa un peligro para la salud humana, la enfermedad tiene efectos devastadores en las poblaciones porcinas y en la economía de los sistemas de producción, advierte el organismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) , conocida en inglés como WOAH, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 100 % .

El encuentro tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los países participantes mediante la promoción de buenas prácticas de bioseguridad en las explotaciones porcinas y la adopción de medidas preventivas para reducir el riesgo de introducción y propagación de la PPA, una enfermedad de alto impacto para la producción porcina y el comercio internacional, informaron fuentes oficiales.

Con la participación de representantes de organismos internacionales, autoridades de los servicios veterinarios oficiales, especialistas y técnicos de distintos países, Panamá fue sede del Taller Subregional de Bioseguridad en Granjas Porcinas como Medida de Prevención frente a la Peste Porcina Africana (PPA) .

El organismo también advierte sobre la carga socioeconómica de la PPA y las amenazas que representa para la seguridad alimentaria y la biodiversidad.

En muchos países, indicó la OMSA, los cerdos constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares. Y, añadió que la propagación mundial de la enfermedad ha devastado numerosas explotaciones porcinas familiares, que suelen ser el principal sustento de sus propietarios y un motor de movilidad económica. Esta situación también reduce las oportunidades de acceso a servicios de salud y educación.

La OMSA señala que la carne de cerdo representa más del 35 % de la ingesta mundial de carne, por lo que la PPA constituye un grave problema para la seguridad alimentaria.

La enfermedad también genera preocupación por sus efectos sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, ya que no solo afecta a los cerdos domésticos criados en granjas, sino también a los jabalíes, incluidas las razas nativas.

Alerta por su alta mortalidad

“La PPA es un virus muy complicado y altamente mortal para los porcinos, que preocupa a todos. Estamos en alerta y ojalá no ingrese a nuestros países, porque una vez lo hace se disemina muy rápidamente y es muy difícil poder erradicarla”, advirtió el profesor de virología animal de la Universidad de Chile, Víctor Neyra, en una publicación de La Estrella de Panamá titulada: “Peste porcina africana, el virus ‘terminator’”.

En aquella ocasión, Neyra calificó el virus como “terminator”, debido a su capacidad para aniquilar cerdos de cualquier edad. La enfermedad hemorrágica altamente contagiosa mantiene en alerta a la comunidad científica, pues, una vez que ingresa a una explotación porcina, puede provocar una mortalidad de hasta el 100 %, incluso en granjas de traspatio de pequeños productores.

Cooperación internacional

En el acto inaugural del taller participaron la doctora Raixa Llauger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el doctor Abelardo De Gracia, del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), y el doctor Emmanuel Martés, en representación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) destacó y agradeció el trabajo conjunto de la FAO y el OIRSA en la organización y coordinación de esta actividad, desarrollada en el marco del proyecto TCP/SLM/4102, denominado “Innovación y Bioseguridad para la Gestión Integrada de Riesgos Fitozoosanitarios en Países de Mesoamérica”.

La institución reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la sanidad animal y la protección del patrimonio pecuario nacional y regional.

Estos encuentros regionales constituyen espacios para el intercambio de conocimientos, experiencias y actualización técnica en materia de bioseguridad porcina, con énfasis en el fortalecimiento de las medidas de prevención y gestión de riesgos.