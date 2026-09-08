Abogado de Lindsay Clancy pide a Trump indultarla tras juicio nulo por muerte de sus hijos

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, solicitó públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considere concederle un indulto, luego de que el mediático proceso por la muerte de sus tres hijos pequeños terminara sin veredicto unánime.

Durante una entrevista concedida este martes al programa Good Morning America, el jurista apeló directamente al mandatario y le pidió tomar en cuenta la personalidad de su representada y las circunstancias que ha enfrentado.

“Señor presidente, espero que considere a esta joven, el tipo de persona que es y todo lo que ha atravesado”, expresó Reddington.

Sin embargo, el proceso contra Clancy corresponde a la jurisdicción estatal de Massachusetts, por lo que un presidente estadounidense no tiene autoridad constitucional para indultarla. Esa facultad recaería en la gobernadora Maura Healey, según explicaron medios estadounidenses.

Psicosis posparto, eje central de la defensa

Clancy, una exenfermera de maternidad de 36 años, nunca negó haber causado la muerte de sus tres hijos en 2023. La discusión durante el juicio se concentró en determinar si podía ser considerada penalmente responsable por sus actos.

La Fiscalía sostuvo que la acusada era consciente de lo que hacía. En contraste, la defensa argumentó que atravesaba un episodio de psicosis posparto, una grave alteración de salud mental, cuando estranguló a los menores e intentó quitarse la vida.

Tras más de seis días de deliberaciones, los integrantes del jurado no lograron alcanzar una decisión unánime. Ante el desacuerdo, el juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio el pasado 4 de septiembre.

Reddington aseguró que 11 de los 12 jurados estaban a favor de declarar a su clienta no culpable por razones de insanidad mental. A su juicio, la absolución no se concretó por la posición de un único integrante, alrededor del cual surgió una disputa sobre el cumplimiento de las instrucciones judiciales.

Trump anticipa cárcel o internamiento

Tras finalizar el proceso, Donald Trump describió el caso como una “tragedia horrible” y señaló que Clancy tendría que enfrentar alguna consecuencia, ya fuera en una institución de salud mental o en prisión.

El mandatario también indicó que probablemente se celebraría un nuevo juicio. No obstante, los fiscales todavía no han anunciado oficialmente si volverán a presentar el caso ante otro jurado.

La Fiscalía también podría negociar un acuerdo con la defensa o retirar los cargos, aunque esta última alternativa es considerada poco probable.

Audiencia clave el 29 de septiembre

El juez William Sullivan programó una audiencia para el próximo 29 de septiembre, cuando podrían definirse los siguientes pasos del proceso.

Se prevé que Kevin Reddington solicite al tribunal declarar inocente a Lindsay Clancy, aunque especialistas consideran que esa petición tiene pocas posibilidades de prosperar. En la misma diligencia, la Fiscalía podría comunicar si impulsará un segundo juicio.

Mientras el caso permanece abierto, Clancy continúa acusada de asesinato y recluida en un centro psiquiátrico.