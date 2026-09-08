Abelardo de la Espriella impulsa canal interoceánico y tren entre Urabá y Chocó

Abelardo de la Espriella ordenó evaluar la viabilidad de construir un canal interoceánico en Colombia, una ambiciosa iniciativa que buscaría comunicar el Atlántico con el Pacífico a través del Urabá antioqueño y el departamento del Chocó.

Durante su intervención, De la Espriella explicó que el proyecto cuenta con estudios preliminares y algunas proyecciones. Además, destacó el potencial geográfico del territorio chocoano para desarrollar una obra capaz de transformar el transporte de mercancías y fortalecer la competitividad logística del país.

“He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección”, manifestó el mandatario al presentar la propuesta.