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Abelardo de la Espriella impulsa canal interoceánico y tren entre Urabá y Chocó

Abelardo de la Espriella ordenó estudiar la viabilidad de un canal interoceánico que conectaría el Atlántico y el Pacífico por territorio colombiano.
Abelardo de la Espriella ordenó estudiar la viabilidad de un canal interoceánico que conectaría el Atlántico y el Pacífico por territorio colombiano. AFP
Por
Darine Waked
  • 08/09/2026 10:39
El mandatario instruyó estructurar ambas propuestas logísticas, destinadas a conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante puertos naturales de aguas profundas

Abelardo de la Espriella ordenó evaluar la viabilidad de construir un canal interoceánico en Colombia, una ambiciosa iniciativa que buscaría comunicar el Atlántico con el Pacífico a través del Urabá antioqueño y el departamento del Chocó.

Durante su intervención, De la Espriella explicó que el proyecto cuenta con estudios preliminares y algunas proyecciones. Además, destacó el potencial geográfico del territorio chocoano para desarrollar una obra capaz de transformar el transporte de mercancías y fortalecer la competitividad logística del país.

“He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección”, manifestó el mandatario al presentar la propuesta.

Dos alternativas para conectar ambos océanos

El gerente del Fondo Milagro detalló que actualmente se contemplan dos opciones para establecer una conexión comercial entre las costas colombianas.

La primera consiste en la construcción de un canal interoceánico, mientras que la segunda plantea desarrollar una línea ferroviaria que enlace un puerto ubicado en el Urabá antioqueño con otro de aguas profundas naturales en el Pacífico chocoano.

Ambas alternativas permitirían transportar mercancías entre el Atlántico y el Pacífico, aprovechando la posición estratégica de Colombia y su acceso privilegiado a los dos océanos.

Empresarios muestran interés en la iniciativa

Según explicó el funcionario, el siguiente paso será comenzar la estructuración técnica y financiera de las propuestas. También señaló que empresarios presentes durante la exposición manifestaron interés en conocer los detalles del futuro proyecto.

La iniciativa podría convertirse en una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas del país, aunque todavía deberá superar estudios de viabilidad económica, ambiental, técnica y social antes de avanzar hacia una eventual ejecución.

¿Colombia construirá un canal interoceánico y un ferrocarril para competir en el transporte mundial de mercancías?

Por ahora, el Gobierno comenzará a estructurar y evaluar la viabilidad de ambas alternativas.

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