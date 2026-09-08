Moody’s: Resolver el grado de inversión de Panamá dependerá del futuro de la mina

El vicepresidente de Moody’s Ratings, Jaime Reusche, advirtió que la decisión sobre la mina Cobre Panamá será determinante para el perfil fiscal del país y, por ende, para su calificación de grado de inversión.
“La mina puede ser o muy positiva o extremadamente negativa para el perfil fiscal. No hay un intermedio”, señaló Reusche.
El analista explicó que, si la mina no reabre, es casi seguro que la empresa recurrirá a un arbitraje internacional, lo que podría implicar un costo elevado en deuda y dinero para el Estado panameño en caso de perder el litigio. Según estimaciones, ese impacto podría alcanzar hasta 19 puntos del PIB.
Por el contrario, si la mina retoma operaciones, Panamá podría beneficiarse de mayores aportes fiscales.
En el pasado, las regalías representaban entre 0,3% y 0,4% del PIB, pero con los actuales precios del cobre y una eventual renegociación contractual, los ingresos podrían aumentar significativamente, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal.
Reusche subrayó que, más allá de la mina, Panamá aún no ha implementado reformas estructurales en áreas clave como educación y asignación de salarios en el sector público.
“Hasta ahora no se ha dado ninguna medida de fondo, pese a que son necesarias para mejorar el perfil fiscal”, indicó.
El comité de calificación de Moody’s evalúa dos parámetros principales: la reducción del déficit y la estabilización de la deuda.
Según Reusche, existe confianza en que la deuda se estabilice entre finales de 2026 y principios de 2027, lo que representa un punto positivo. Sin embargo, la ausencia de reformas estructurales mantiene abierta la perspectiva negativa.
“La mina es una variable X dentro de la evaluación de Panamá. Cómo la metemos en la ecuación de la perspectiva negativa y cómo la resolvemos es lo que definirá si el país mantiene el grado de inversión”, sostuvo.
Moody’s esperaba resolver la perspectiva en 2026, pero el gobierno panameño ya adelantó que no habrá una decisión sobre la mina antes de finales de ese año, lo que complica el proceso.
En este escenario, la agencia podría extender la perspectiva negativa, aunque Reusche reconoció que ello sería “demasiado indeciso”.
“Es o no es Panamá grado de inversión. Esa es la pregunta que seguiremos evaluando hasta finales de 2026, cuando se aclare el escenario de la mina”, concluyó.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros