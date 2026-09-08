En el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega continúa trabajos de recuperación en áreas quirúrgicas

El Hospital Luis Chicho Fábrega, en la provincia de Veraguas, informó este martes 8 de septiembre que continúan los trabajos para recuperar de manera integral y segura las áreas quirúrgicas que fueron afectadas previamente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), las labores incluyen mantenimiento correctivo y preventivo, entre ellas la reparación de los espacios afectados, además de trabajos de mantenimiento y limpieza de los sistemas de climatización y ductos de aire acondicionado del área quirúrgica.

El objetivo es restablecer completamente las áreas intervenidas y, al mismo tiempo, fortalecer las condiciones de seguridad, funcionamiento y calidad de los salones de operaciones.

Mientras se desarrollan estos trabajos, el hospital aseguró que la atención de las urgencias quirúrgicas se mantiene garantizada.

Para ello, se realizaron coordinaciones con la red de servicios de salud con el propósito de garantizar una respuesta oportuna a los pacientes que requieran atención quirúrgica durante este periodo.

El hospital señaló que la actividad quirúrgica programada no será restablecida plenamente hasta que se cumplan las condiciones técnicas necesarias, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes y personal.

Además, la entidad reiteró su compromiso con la población de Veraguas y aseguró que trabaja para fortalecer sus servicios y ofrecer una atención segura, oportuna y de calidad.