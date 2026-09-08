Diputados y figuras panameñas se unen al ‘viral trend’ que revive los años 80

La inteligencia artificial continúa marcando tendencia en las redes sociales y ahora permite a los usuarios viajar al pasado con un solo clic. En los últimos días, un nuevo trend inspirado en los años 80 ha ganado popularidad en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, donde fotografías actuales son transformadas para recrear la apariencia de aquella década. El fenómeno también llegó a Panamá y varias figuras públicas se han sumado al reto, entre ellas diputados de la bancada independiente de Vamos, quienes compartieron sus propias versiones ochenteras.

La dinámica es sencilla: se carga una fotografía en una herramienta de inteligencia artificial y se solicita recrearla con elementos característicos de la época, como peinados voluminosos, hombreras, colores llamativos, maquillaje marcado, accesorios, luces de neón y escenarios retro. La tecnología mantiene los principales rasgos de la persona, pero los adapta a la estética de una de las décadas más recordadas.

¿Cómo hacer el trend de los años 80 con ChatGPT?