Diputados y figuras panameñas se unen al ‘viral trend’ que revive los años 80

La inteligencia artificial continúa marcando tendencia en las redes sociales y ahora permite a los usuarios viajar al pasado con un solo clic. En los últimos días, un nuevo trend inspirado en los años 80 ha ganado popularidad en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, donde fotografías actuales son transformadas para recrear la apariencia de aquella década.
El fenómeno también llegó a Panamá y varias figuras públicas se han sumado al reto, entre ellas diputados de la bancada independiente de Vamos, quienes compartieron sus propias versiones ochenteras.
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Una publicación compartida de Bancada Independiente Vamos (@vamosbancadaindependiente)
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La dinámica es sencilla: se carga una fotografía en una herramienta de inteligencia artificial y se solicita recrearla con elementos característicos de la época, como peinados voluminosos, hombreras, colores llamativos, maquillaje marcado, accesorios, luces de neón y escenarios retro. La tecnología mantiene los principales rasgos de la persona, pero los adapta a la estética de una de las décadas más recordadas.
Para sumarse a la tendencia, los usuarios pueden utilizar una fotografía y solicitar a ChatGPT que genere una versión inspirada en los años 80.
Al momento de hacer la solicitud, mientras más detalles se proporcionen, más específica puede ser la propuesta visual. Por ejemplo, se puede indicar el tipo de vestimenta, peinado, escenario, iluminación y estilo fotográfico que se desea recrear.
Una instrucción podría ser:
“Transforma esta fotografía para que parezca tomada en los años 80. Mantén los rasgos y la identidad de la persona, pero cambia la vestimenta, el peinado y el ambiente para reflejar la moda de esa década. Utiliza colores llamativos, luces de neón y una estética fotográfica auténtica de los años 80.”
Después, la herramienta procesa la referencia y genera una nueva imagen con los elementos solicitados.
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