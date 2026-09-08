Mulino reitera su posición sobre viajes de diputados a Taiwán: ‘El Ejecutivo dirige las relaciones exteriores’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios realizados por miembros de la Asamblea Nacional con Taiwán no representan una decisión ni cuentan con el aval del Órgano Ejecutivo. Mediante una publicación en su cuenta de X, el mandatario dejó clara la posición de su administración ante las gestiones desarrolladas por diputados panameños con representantes taiwaneses. “Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, expresó Mulino.

Ejecutivo reivindica conducción de la política exterior

El gobernante enfatizó que la dirección de las relaciones internacionales del país corresponde exclusivamente al Órgano Ejecutivo, conforme a las facultades establecidas para la conducción de la política exterior panameña. Con esta declaración, Mulino marcó distancia entre las actuaciones individuales o institucionales de los miembros de la Asamblea Nacional y la posición oficial adoptada por el Gobierno en materia diplomática. El pronunciamiento adquiere relevancia debido a que Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China desde el 13 de junio de 2017, cuando el país rompió sus vínculos oficiales con Taiwán. Aunque los diputados pueden participar en reuniones, intercambios o visitas internacionales, estas actividades no implican necesariamente un cambio en la política diplomática del Estado ni comprometen formalmente al Gobierno panameño.

¿Los viajes de diputados panameños a Taiwán cuentan con el respaldo del Gobierno de José Raúl Mulino?

No. El mandatario aclaró que esas gestiones no representan la posición oficial del Órgano Ejecutivo.