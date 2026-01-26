Cancillería se desvincula del viaje de diputados a Taiwán: ‘No representa la posición oficial del Estado panameño’

El Órgano Ejecutivo se deslindó este lunes del viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán, al asegurar que dicha iniciativa no cuenta con respaldo gubernamental y no refleja la postura oficial de Panamá en materia de relaciones internacionales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo precisó que la visita “responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares” de los diputados involucrados, por lo que no puede ser interpretada como una acción del Estado panameño ni como una señal de cambio en su política exterior.

En ese sentido, recordó que la conducción de la política exterior es una atribución constitucional y exclusiva del Órgano Ejecutivo, y reiteró el compromiso del Gobierno con la política de “una sola China”, conforme a los intereses nacionales y a los compromisos diplomáticos vigentes.

“El Gobierno de la República de Panamá mantiene su posición clara y coherente en el ámbito internacional”, señala el documento, en el que se enfatiza que las decisiones individuales de actores políticos no comprometen la postura oficial del país.

Asimismo, el Ejecutivo reafirmó que Panamá continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, en el marco del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional.

La aclaración se produce en medio de reacciones generadas por el anuncio del viaje de los diputados, confirmado por el diputado José Pérez-Barboni, el cual se realizará del 31 de enero al 7 de febrero, con motivos de visitas técnicas para comprender el ecosistema taiwanés de semiconductores y evaluar oportunidades de cooperación e inversión para el país.