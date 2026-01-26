Cancillería se desvincula del viaje de diputados a Taiwán: ‘No representa la posición oficial del Estado panameño’

<b>El <a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a> se deslindó este lunes del viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la<a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</a> a <a href="/tag/-/meta/taiwan">Taiwán</a></b>, al asegurar que dicha iniciativa no cuenta con respaldo gubernamental y no refleja la postura oficial de Panamá en materia de relaciones internacionales.A través de un comunicado, el Ejecutivo precisó que la visita <i>'responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares'</i> de los diputados involucrados, por lo que no puede ser interpretada como una acción del Estado panameño ni como una señal de cambio en su política exterior.En ese sentido, <b>recordó que la conducción de la política exterior es una atribución constitucional y exclusiva del <a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a></b>, y reiteró el compromiso del Gobierno con la política de<i> 'una sola China',</i> conforme a los intereses nacionales y a los compromisos diplomáticos vigentes.<i>'El Gobierno de la República de Panamá mantiene su posición clara y coherente en el ámbito internacional',</i> señala el documento, en el que se enfatiza que las decisiones individuales de actores políticos no comprometen la postura oficial del país.Asimismo, <b>el Ejecutivo reafirmó que <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a>continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la<a href="/tag/-/meta/republica-popular-china"> República Popular China</a>,</b> en el marco del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional.La aclaración se produce en medio de reacciones generadas por el anuncio del viaje de los diputados, confirmado por el <b>diputado <a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez-Barboni</a>, el cual se realizará del 31 de enero al 7 de febrero,</b> con motivos de visitas técnicas para comprender el ecosistema taiwanés de semiconductores y evaluar oportunidades de cooperación e inversión para el país.