Frenan alza de telefonía en Panamá: Así reaccionaron las empresas

Luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ordenó la suspensión provisional de los aumentos en planes de telefonía móvil (prepago y pospago) implementados en 2026, las principales operadoras del país, Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá (Más Móvil), emitieron comunicados oficiales confirmando su postura frente a esta medida.

La decisión de Acodeco, anunciada este jueves 12 de marzo de 2026, surge en el marco de una investigación administrativa por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas. La autoridad advirtió que cualquier cobro de aumentos realizados este año debe cesar de inmediato, bajo riesgo de sanciones por desacato.

Tigo Panamá: Ajustes técnicos y transparencia

Tigo Panamá informó que, ante la medida de suspensión provisional dictada por la Acodeco sobre los cambios en su oferta prepago, procederán con los ajustes técnicos necesarios en sus sistemas para cumplir con lo establecido por la autoridad en estricto apego a los procesos institucionales. La empresa subrayó que participa activamente en el proceso en curso, aportando la información requerida para aclarar la situación dentro del marco legal aplicable y resolver las inquietudes que este proceso pueda generar en sus clientes.

Por otro lado, la empresa reafirmó su compromiso como líder en conectividad, manteniendo sus canales de atención a disposición para cualquier consulta sobre la actualización de paquetes y beneficios incluidos. Su prioridad declarada es ofrecer un servicio estable y confiable, respaldado por inversiones permanentes en infraestructura y el fortalecimiento de su red para acompañar el crecimiento del uso de datos en el país.

Cable & Wireless Panamá: Por su parte, Cable & Wireless Panamá, operador de la marca Más Móvil expresó su pleno respeto por las decisiones de las autoridades competentes.

La operadora confirmó haber cumplido con lo estipulado en dicho documento y se encuentra actualmente revisando el alcance y contenido de la medida junto a su equipo legal y regulatorio para determinar los pasos a seguir.

Asimismo, la empresa enfatizó que su operación se rige siempre por el estricto cumplimiento de la legislación vigente en el territorio panameño. Mantienen un compromiso de colaboración transparente con las autoridades, reafirmando su postura de actuar bajo el marco de la ley en todas sus actividades comerciales y de servicio al cliente.

La Acodeco insto a los clientes de ambas empresas de telefonía que de notar que le siguen aplicando el cobro del aumento suspendido, Acodeco ha habilitado la línea 311 y su sitio web oficial para presentar las denuncias correspondientes.