MiCultura inicia transición de la Biblioteca Nacional y garantiza protección del patrimonio documental

El Ministerio de Cultura (MiCultura) inició formalmente el proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y de la red de bibliotecas públicas al ámbito de competencia institucional de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 175 de 2020, conocida como la Ley General de Cultura.

La medida fue oficializada mediante la Resolución OAL-R-No. 157-2026, emitida el 8 de junio de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios bibliotecarios, proteger el patrimonio bibliográfico y documental del país y fortalecer la rectoría cultural del Estado.

A través de un comunicado, MiCultura informó que el proceso se desarrollará de manera ordenada, progresiva y documentada, con el fin de asegurar una transición institucional que preserve los servicios culturales, educativos y ciudadanos que presta la Biblioteca Nacional.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, explicó que la institución actuará bajo cuatro ejes principales: cumplir la Ley 175 de 2020, ejecutar la resolución que formaliza el proceso, proteger el patrimonio bibliográfico y documental del país y garantizar tanto la continuidad de los servicios como una atención responsable a la situación laboral de los trabajadores.

“La biblioteca nacional debe salir fortalecida y modernizada en este proceso. Debe tener una estructura clara, una administración estable, una política pública moderna, servicios actualizados y un futuro institucional a la altura de su valor histórico”, manifestó la ministra.

Herrera también envió un mensaje a los colaboradores y usuarios de la institución. “A los trabajadores les decimos que sus inquietudes han sido escuchadas. A los usuarios les decimos que los servicios de la Biblioteca Nacional son una prioridad. A la ciudadanía le decimos que actuaremos con transparencia”, señaló.

El Ministerio de Cultura reiteró que la transición se realizará con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, aunque aclaró que las obligaciones laborales derivadas de relaciones privadas entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional y su personal deberán ser atendidas conforme al Código de Trabajo y por las instancias correspondientes.

La decisión se produce un día después de que la Gaceta Oficial publicara la resolución que crea la Comisión Técnica de Transición, encargada de coordinar el proceso, recopilar la documentación administrativa y financiera, elaborar inventarios de bienes y fondos bibliográficos, y presentar recomendaciones para garantizar el funcionamiento de la Biblioteca Nacional bajo la administración estatal.

La resolución también establece que la Fundación Pro Biblioteca Nacional deberá entregar en un plazo de 30 días hábiles documentación relacionada con personal, situación financiera y obligaciones laborales, entre otros aspectos necesarios para el proceso de traspaso.

MiCultura sostuvo que esta transición responde a una responsabilidad histórica con la memoria documental del país y busca ofrecer mayor estabilidad institucional a una de las principales entidades culturales de Panamá.

“La Biblioteca Nacional es una institución esencial para la vida cultural, educativa e histórica de Panamá. Este proceso busca darle estabilidad, orden institucional y una ruta clara de futuro”, destacó la entidad en su comunicado.

El ministerio aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances del proceso y reiteró su compromiso con la preservación del patrimonio documental, el acceso al conocimiento y la transparencia institucional.