La Biblioteca Nacional reabre su atención al público los sábados

La Biblioteca Nacional anunció ayer su reapertura al público los sábados, tras recibir los fondos que necesitaba con carácter de urgencia para asegurar la sostenibilidad de esta institución cultural. En un comunicado hecho público en Instagram, la institución aseguró que esta medida entrará en vigor a partir de este próximo sábado 3 de enero.

“Nuevamente extendemos nuestras disculpas por cualquier inconveniente ocasionado. Nos complace contar con más horas de atención para que puedan visitarnos y disfrutar de nuestros servicios”, añadió la biblioteca en su nota de prensa.

El pasado 4 de diciembre, el presidente de la República José Raúl Mulino confirmó en su conferencia semanal de los jueves que la Biblioteca Nacional ya recibió los fondos que necesitaba para lo que quedaba del año 2025.

El avance forma parte de un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional – el patronato administrador de la institución – con el que se busca contribuir con la modernización, sostenibilidad y fortalecimiento de la mayor biblioteca del país.

Una cooperación que se tradujo, entre otras cosas, en la asignación de $1.8 millones para este año, refrendada por la Contraloría General de la República.

La directora de la Biblioteca Nacional María Magela Brenes expresó el pasado 4 de diciembre a La Estrella de Panamá su satisfacción por el anuncio gubernamental que se realizó aquel día. En la misma conferencia de prensa, también se anunció que el acervo bibliográfico de la Biblioteca sería considerado ‘patrimonio nacional’.

“¿Cómo no vamos a estar satisfechos? Este es un compromiso que el presidente nos manifestó casi desde el inicio de su gobierno, y no se había cristalizado por diversos procesos burocráticos. Afortunadamente, estamos viendo la luz del camino. Así como se necesitan fondos para la operación y el funcionamiento de la Biblioteca, también se necesitan para mantener las colecciones históricas. El patrimonio documental que hay en la Biblioteca Nacional es sumamente importante para la nación panameña”, expresó.