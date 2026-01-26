Nueva delegación de diputados visitará Taiwán liderada por José Pérez Barboni

Una delegación de diputados panameños viajará este sábado 31 de enero a Taiwán, planeando regresar el próximo 7 de febrero. Así lo confirmó el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos este lunes 26 de enero en la Asamblea Nacional.

“Estoy liderando la segunda delegación que va a viajar a Taiwán para tener un acercamiento comercial, y lo que es también la industria de los semiconductores que tenemos mucho interés que venga a Panamá y se establezca como un hub, como un centro de ensamblaje, como un centro logístico. Y vamos a tener también un acercamiento con el legislativo de Taiwán, una democracia que ha demostrado al mundo su resiliencia, su efectividad, y que queremos aprender mucho más de ellos, y quizás restablecer figuras que nos ayuden a tener más inversión para beneficiar a todos los panameños”, manifestó Barboni.

A finales de noviembre del 2025, una delegación de diputados panameños viajó a la isla, que Panamá ya no reconoce oficialmente como un estado independiente tras la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular de China en 2017. El presidente de la República, José Raúl Mulino, restó importancia al viaje, recordando que la política exterior del país se maneja desde el Ejecutivo y que los diputados no tienen poder de tomar decisiones vinculantes. “Irán a comer mucho chow mein y puerquito agridulce”, bromeó Mulino durante una conferencia de prensa posterior al viaje.

La Cancillería de Panamá emitió un comunicado desvinculándose del tema. “El Órgano Ejecutivo aclara que no tiene vínculo alguno con el viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán. Dicha visita responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares de esos diputados y, por tanto, no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior”, señala el comunicado. Añade que Panamá reitera su compromiso con la política de “una sola China” y que continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular de China.

“Bueno, cabe recalcar que nosotros no vamos a firmar ningún documento ni ningún compromiso, no es nuestra facultad, no está permitido por Constitución”, reconoció Barboni en la Asamblea. “Nosotros respetamos la separación de poderes y las atribuciones que tiene el ejecutivo, pero nosotros tenemos todo el derecho como órgano independiente”, enfatizó.

Taiwán mantiene una oficina comercial en países que tienen relaciones con la República Popular China, tal es el caso de Estados Unidos. Sin embargo, Panamá no tiene este tipo de oficinas.

De acuerdo a Barboni, la delegación estará conformada por diputados de distintas bancadas políticas. El diputado de Realizando Metas, Alaín Cedeño, adelantó a La Estrella de Panamá que está contemplando asistir.

Ernesto Cedeño, quien participó en el último viaje, confirmó que esta vez no formará parte de la delegación. Tampoco irán Jorge Bloise, Luis Duke, ni Ricardo Zuñiga, que forman parte de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC).