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Información útil

Escuela para Padres 2026: estas son las fechas y horarios anunciados por Meduca

Taller ‘Escuela para Padres’ se realizará del 22 al 25 de septiembre en todo Panamá
Taller ‘Escuela para Padres’ se realizará del 22 al 25 de septiembre en todo Panamá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/09/2026 11:33
Del 22 al 25 de septiembre se desarrollará la jornada Escuela para Padres en centros educativos de las 16 regiones del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el calendario de la jornada de Escuela para Padres, que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en los centros educativos de las 16 regiones del país.

La actividad tendrá una duración de dos horas y se realizará en dos jornadas: el horario matutino será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que el vespertino se desarrollará de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Escuela para Padres se realizará del 22 al 25 de septiembre en todo Panamá
Escuela para Padres se realizará del 22 al 25 de septiembre en todo Panamá Meduca
Meduca detalla el calendario de la Escuela para Padres

El calendario quedó establecido de la siguiente manera: el martes 22 de septiembre corresponderá a Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito. El miércoles 23 será el turno de Coclé, Herrera, Colón y Veraguas.

Para el jueves 24 de septiembre están programadas las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Darién. Finalmente, el viernes 25 la jornada llegará a las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre las familias y la comunidad educativa para abordar temas relacionados con el acompañamiento y desarrollo de los estudiantes.

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