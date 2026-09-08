Escuela para Padres 2026: estas son las fechas y horarios anunciados por Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el calendario de la jornada de Escuela para Padres, que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en los centros educativos de las 16 regiones del país.
La actividad tendrá una duración de dos horas y se realizará en dos jornadas: el horario matutino será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que el vespertino se desarrollará de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
El calendario quedó establecido de la siguiente manera: el martes 22 de septiembre corresponderá a Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito. El miércoles 23 será el turno de Coclé, Herrera, Colón y Veraguas.
Para el jueves 24 de septiembre están programadas las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Darién. Finalmente, el viernes 25 la jornada llegará a las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre las familias y la comunidad educativa para abordar temas relacionados con el acompañamiento y desarrollo de los estudiantes.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros