Escuela para Padres 2026: estas son las fechas y horarios anunciados por Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el calendario de la jornada de Escuela para Padres, que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en los centros educativos de las 16 regiones del país. La actividad tendrá una duración de dos horas y se realizará en dos jornadas: el horario matutino será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que el vespertino se desarrollará de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Meduca detalla el calendario de la Escuela para Padres