Ley de Pasantías entra en vigor con remuneración de $450 y seguro privado para jóvenes

La Ley de Pasantías comenzó a implementarse este martes 8 de septiembre con la presentación de su reglamentación y una nueva plataforma de registro, en una iniciativa que busca facilitar a los jóvenes panameños el acceso a su primera experiencia laboral. El acto, realizado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino. También estuvieron presentes autoridades de Gobierno, directores y representantes del sector empresarial. Durante la actividad, los primeros jóvenes participantes formalizaron sus acuerdos de pasantía con empresas privadas. La Ley 513 del 20 de marzo de 2026 establece pasantías remuneradas para jóvenes de entre 18 y 25 años, con una retribución mensual de B/.450, además de un seguro privado. Ambos beneficios serán cubiertos por las empresas que participen en el programa, por lo que, según el Gobierno, no representarán una inversión para el Estado. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tendrá a su cargo la supervisión del programa y deberá verificar que se cumplan las condiciones establecidas para que las pasantías tengan un componente de formación y experiencia laboral. La implementación también contempla una plataforma digital de registro presentada por el Mitradel en la CCIAP. El sistema permitirá facilitar la incorporación de empresas y jóvenes, además de dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas en cada pasantía.

La falta de experiencia, una de las principales barreras

Durante el acto, el presidente José Raúl Mulino señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al buscar empleo es precisamente la exigencia de experiencia previa. “¿Cómo vamos a tener experiencia si no tenemos una primera oportunidad?”, cuestionó el mandatario al referirse a las dificultades que, según dijo, le han planteado jóvenes durante sus giras por el país. Mulino sostuvo que durante más de una década Panamá promovió el empleo público como una forma de enfrentar las cifras de desempleo y destacó el papel que actualmente tiene el sector privado en la generación de puestos de trabajo. El mandatario también destacó los resultados del programa Mi Primer Empleo, al señalar que más del 50% de sus participantes permanecieron trabajando en las empresas después de completar el programa, mientras otros optaron por emprender. “Cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, afirmó Mulino, al destacar la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral. El presidente defendió además una mayor participación del sector privado en la generación de empleos y sostuvo que la formación de jóvenes debe verse como una inversión para el futuro del país. Para Mulino, la iniciativa también permite que los jóvenes tengan contacto con empresas de primer nivel y conozcan una cultura de trabajo basada en estándares y normas de calidad, como parte de su preparación para incorporarse al mercado laboral.

Más de 113 mil jóvenes desempleados

Por su parte, Aurelio Barría Pino destacó que el desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales retos del mercado laboral panameño. Según las cifras citadas por el presidente de la CCIAP, uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 29 años está desempleado, lo que representa cerca del 20% de ese grupo y más de 113 mil personas. Barría señaló que esta tasa duplica el desempleo nacional. El dirigente empresarial sostuvo que el reto ahora será convertir la ley en oportunidades concretas y medir sus resultados por la cantidad de jóvenes que logren acceder a su primera pasantía. “Una política pública no se mide por lo que dice el papel. En este caso se medirá por cuántos jóvenes estudiantes tendrán su primera pasantía”, afirmó.

Una alianza entre empresas y Estado