Ministra de Trabajo defiende crecimiento del empleo en Panamá y apuesta por pasantías para jóvenes

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, defendió este miércoles 6 de mayo el modelo de pasantías como una herramienta clave para transformar la formación de jóvenes en empleos formales, durante una presentación ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

En su intervención, la titular explicó que la estrategia del Gobierno busca cerrar la brecha entre quienes buscan empleo y las necesidades reales de las empresas, apostando por una conexión directa que permita resultados concretos.

“Venimos a presentar el proyecto de ley de pasantías con nuestros mejores aliados, que son los empleadores, para darle oportunidad a esos jóvenes”, afirmó.

Muñoz subrayó que el programa —establecido mediante la Ley No. 513 sancionada en marzo— no se limita a la formación, sino que apunta a que los participantes culminen el proceso con una contratación.

“Nosotros vamos a hacer ese contacto directo entre los pasantes y la empresa, para que al final terminen en una contratación”, sostuvo.

Un modelo voluntario con foco en resultados

La ministra detalló que la participación de las empresas será voluntaria y dependerá de los perfiles que requieran, mientras que el Ministerio actuará como puente entre los jóvenes y el sector privado.

Según explicó, el enfoque institucional ha sido “humanizar la búsqueda de empleo”, dejando atrás modelos de convocatorias masivas para dar paso a procesos más focalizados.

“No podemos hacer llamados y largas filas para contratar personas, porque al final nadie queda beneficiado”, indicó.

Empleo en crecimiento y señales de estabilidad

Durante su exposición, Muñoz también presentó un balance del mercado laboral, destacando que regiones como Panamá Centro y Darién han registrado aumentos en las contrataciones, impulsados por proyectos de infraestructura y actividad económica.

Resaltó además que una proporción significativa de estos empleos corresponde a contratos indefinidos, lo que aporta mayor estabilidad al panorama económico.

En cuanto al desempleo, reconoció que el país mantiene una tasa cercana al 10.4%, pero enfatizó que se logró contener un aumento mayor en los últimos meses.

“No hablemos más de desempleo, hablemos del empleo que estamos generando”, expresó.

Desafíos: informalidad y nuevos perfiles laborales

La ministra también abordó el reto de la informalidad, señalando que existe un segmento importante de trabajadores por cuenta propia, incluidos profesionales que optan por ese modelo.

Ante este escenario, indicó que el Gobierno trabaja en mejorar la segmentación de datos y en diseñar estrategias específicas para ampliar las oportunidades laborales.

Alianza con el sector privado

Muñoz insistió en que la generación de empleo requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, la empresa privada y los ciudadanos, y adelantó que continuará presentando el modelo de pasantías ante distintos gremios del país.

“Los gremios que se quieran sumar en beneficio del empleo, nosotros nos vamos a sumar”, concluyó.