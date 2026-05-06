Funcionarios denuncian hasta cuatro meses sin salario y exigen respuestas a la Contraloría

Un grupo de funcionarios de los despachos de las diputadas Janine Prado, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong acudió este miércoles a la Contraloría General de la República para exigir la entrega de documentación relacionada con la suspensión de pagos que los mantiene, según denuncian, hasta cuatro meses sin salario.

De acuerdo con los afectados, pese a haber sido notificados previamente, no han recibido copia autenticada de la resolución ni acceso al expediente administrativo, documentos que consideran fundamentales para ejercer su derecho a la defensa ante la medida que también los mantiene en estatus de licencia sin sueldo.

“Estamos aquí un día más, acompañando a nuestros equipos de trabajo, porque no se nos quiere hacer entrega de ningún tipo de tipografía, de la resolución autenticada, ni mucho menos del memorando sustentador, que pase al cual el propio Contralor está actuando de manera inapropiada, uno ha hecho incluso de enviar un amparo robusto, y que corramos el riesgo de que los amparos no los admitan por forma”, expresó la diputada Alexandra Brenes durante la visita.

Los funcionarios aseguran que la falta de estos documentos limita su capacidad de responder legalmente a la decisión adoptada por la Contraloría, lo que podría afectar la admisión de recursos como amparos de garantías.

Brenes también cuestionó el proceder del contralor general, señalando que la actuación podría ser inapropiada al impedir el acceso a información clave del proceso.

Según indicaron, ya se han iniciado acciones legales, incluyendo la presentación de recursos de amparo, aunque advierten sobre el riesgo de que estos no sean admitidos por cuestiones de forma, precisamente por la falta de documentación oficial.