‘Habrá sanciones si no aceptan la cédula’: advierte Dino Mon

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, se refirió a la eliminación del carné del seguro durante una entrevista en Telemetro Reporta, donde destacó que la cédula debe convertirse en el único instrumento para realizar trámites gubernamentales en Panamá.

Mon reconoció que la institución operaba con un sistema “atrasado” y sin integración, lo que hacía necesaria la depuración de la base de datos para permitir que la cédula funcione como herramienta única de consulta y validación en los trámites y prestaciones que ofrece la entidad.

No obstante, aclaró que el carné del seguro social seguirá vigente, principalmente para los extranjeros, debido a lo establecido en la Ley 462. Explicó que este grupo podrá acceder a la inscripción en la CSS y obtener su carné como documento de identificación, incluso si sus trámites migratorios están en proceso.

“El carné se mantendrá para extranjeros, pero todos los panameños pueden utilizar su cédula para acceder a los servicios”, indicó.

El director también explicó que la institución se encuentra en un proceso de transición y que todo el personal ha sido informado. Sin embargo, admitió que algunos funcionarios se resisten a acatar la medida. En estos casos, los usuarios pueden presentar quejas en los departamentos de atención al asegurado en cada instalación, lo que podría derivar en sanciones para quienes no acepten la cédula como identificación.

Añadió que, aunque la cédula ya ha sido adoptada en toda la CSS, algunos asegurados continúan presentando el carné por costumbre. Asimismo, aclaró que será necesario portar la cédula física para recibir atención en las instalaciones médicas.