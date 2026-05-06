Mulino anuncia posible acuerdo con Israel para mejorar gestión del agua en Panamá

El presidente de la República José Raúl Mulino, anunció que su gobierno avanza en la posibilidad de concretar un acuerdo de “gobierno a gobierno” con Israel, enfocado en la gestión eficiente del agua, durante la visita oficial del mantario israelí Isaac Herzog.

El anuncio se dio en el marco de un encuentro bilateral celebrado en el Palacio de las Garzas, donde Mulino destacó que la cooperación en materia hídrica es una prioridad nacional, especialmente ante la crisis que afecta a la región de Azuero.

“Hemos conversado en el tema de agua con el ánimo de ver si cerramos pronto un acuerdo de gobierno a gobierno para que Israel nos asesore con agua. Ha sido positivamente recibido y yo estoy seguro que sin burocracia y sin tanto trámite podemos concretar esa colaboración efectiva ”, expresó el mandatario panameño, al resaltar la experiencia israelí en tecnologías de potabilización y manejo sostenible del recurso hídrico.

Durante la reunión, también se mencionaron proyectos ya en marcha, como la donación de sistemas de potabilización y microplantas de tratamiento de agua por parte de Israel, que benefician a comunidades en distintas regiones del país, incluyendo áreas rurales y comarcales.

El presidente destacó la intención de fortalecer el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones y ampliar la cooperación en el sector salud, incluyendo intercambios médicos y formación especializada con profesionales israelíes.

Por su parte, Herzog calificó la visita como histórica , al señalar los lazos profundos entre ambos países. “Israel tiene un compromiso de fortalecer el acuerdo de libre comercio entre nuestros países y expandir cooperación a lo largo de muchos diversos campos que tocan directo el corazón de diferentes desafíos que enfrentamos hoy día como se mencionó, gestión del agua, innovación, agricultura, ciberseguridad, logística, finanza, medicina, defensa, turismo y tantos otros ámbitos”, expresó.

El presidente israelí también resaltó que tanto Panamá como Israel comparten valores democráticos y un rol estratégico como “puentes” entre regiones, lo que abre oportunidades para ampliar la colaboración en múltiples sectores.

El encuentro bilateral también incluyó el intercambio de visiones sobre el contexto internacional y los desafíos geopolíticos actuales, donde Panamá reafirmó su papel como país de diálogo y promotor de la paz.