Las empresas italianas lograron un ‘año récord’ en España, con 38.000millones en ventas

España se convirtió en 2025 en el cuarto mercado internacional para las exportaciones italianas, con un valor en ventas de 38.000 millones de euros, por lo que el director de The Italian Trade Agency (ITA) en Madrid, Giovanni Bifulco, ha calificado este resultado como un “año récord”.

En una entrevista con la Agencia EFE, en el marco de la 28ª edición de Vita foods Europe celebrada desde el 5 al 7 de mayo en Barcelona, Bifulco ha explicado que ese “buenéxito” ha sido, entre otras razones, por las más de 70 iniciativas que realizaron el año pasado para apoyar a las pymes italianas en España.

La biodiversidad de plantas medicinales, los trabajos de investigación de empresas con hospitales y universidades para desarrollar nuevos productos son algunas de las razones que explican el boom de los productos del país transalpino en España, según Bifulco, quien ha añadido que nunca habían alcanzado estos objetivos de ventas.

Concretamente, bajo su análisis, España es uno de los mercados que más dinamismo mostró en la industria de productos nutracéuticos, con una facturación que superó los 2.000 millones de euros en 2024 y 2025.

Además, las perspectivas para los próximosaños en el mercado español estiman una tasa de crecimiento anual media entre el 7,5 % y el 8,5 %.