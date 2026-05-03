Panamá enfrenta nuevo reto laboral: reinsertar a los trabajadores de 42 a 56 años

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a></b>, advirtió que <b>Panamá deberá enfocar sus próximas políticas públicas en la reinserción laboral de personas entre 42 y 56 años</b>, un grupo que empieza a mostrar señales de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.<i><b>'Para los jóvenes hay dos proyectos, Mi Primer Empleo y Pasantía, que van en su justa medida a buscar la inserción del joven, pero tenemos ahora que trabajar por este grupo de mayores; el cálculo es de 42 a 56 años'</b></i>, señaló la titular del <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo (Mitradel)</a></b> durante el programa <b>Debate Abierto</b>.<b>Crece el empleo, pero también el desempleo</b>La más reciente <b>Encuesta de Mercado Laboral</b>, que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025, refleja un escenario mixto para la economía panameña.Por un lado, el país alcanzó un hito al registrar <b>1.968.748 personas ocupadas</b>, lo que representa un aumento de <b>27.547 trabajadores (1.4%)</b> respecto al periodo anterior. Sin embargo, el crecimiento no fue suficiente para absorber la demanda laboral.La <b>tasa de desempleo subió de 9,7% en 2024 a 10,4% en 2025</b>, lo que equivale a <b>227.302 personas sin trabajo</b>. Especialistas atribuyen este aumento al rezago de crisis previas y a transformaciones estructurales en la economía, que han cambiado los perfiles demandados por las empresas.<b>¿Quiénes concentran el desempleo?</b>Las cifras del<b> <a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)</b> </a>muestran que el desempleo se concentra principalmente en la población joven y adulta temprana.<b> El grupo más afectado es el de 20 a 24 años, con 45.808 personas sin trabajo, </b>seguido por quienes tienen entre 30 y 39 años (41.405) y los de 25 a 29 años (34.064).En los rangos de mayor edad, el desempleo alcanza a 29.163 personas entre 40 y 49 años y a 21,518 entre 50 y 59 años. En los extremos de la pirámide etaria, la desocupación impacta a 18.420 jóvenes de 15 a 19 años, mientras que disminuye a 5.786 personas entre 60 y 69 años y a 850 en el grupo de 70 años y más.<b>Un desafío estructural</b>El mercado laboral panameño ha apostado en los últimos años por políticas dirigidas a la población joven, con programas de primera experiencia laboral y pasantías. No obstante, <b>la ministra Muñoz reconoce que el siguiente paso será diseñar estrategias para quienes enfrentan mayores barreras de contratación por edad</b>.Este grupo suele enfrentar dificultades como<b> reconversión de habilidades, cambios tecnológicos y prejuicios en los procesos de selección</b>, factores que pueden prolongar los periodos de desempleo.El reto ahora, según el Ministerio de Trabajo, será equilibrar la atención entre jóvenes que buscan su primera oportunidad y adultos que necesitan reinsertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante.