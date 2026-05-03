Panamá enfrenta nuevo reto laboral: reinsertar a los trabajadores de 42 a 56 años

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió que Panamá deberá enfocar sus próximas políticas públicas en la reinserción laboral de personas entre 42 y 56 años, un grupo que empieza a mostrar señales de vulnerabilidad en el mercado de trabajo.

“Para los jóvenes hay dos proyectos, Mi Primer Empleo y Pasantía, que van en su justa medida a buscar la inserción del joven, pero tenemos ahora que trabajar por este grupo de mayores; el cálculo es de 42 a 56 años”, señaló la titular del Ministerio de Trabajo (Mitradel) durante el programa Debate Abierto.

Crece el empleo, pero también el desempleo

La más reciente Encuesta de Mercado Laboral, que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025, refleja un escenario mixto para la economía panameña.

Por un lado, el país alcanzó un hito al registrar 1.968.748 personas ocupadas, lo que representa un aumento de 27.547 trabajadores (1.4%) respecto al periodo anterior. Sin embargo, el crecimiento no fue suficiente para absorber la demanda laboral.

La tasa de desempleo subió de 9,7% en 2024 a 10,4% en 2025, lo que equivale a 227.302 personas sin trabajo. Especialistas atribuyen este aumento al rezago de crisis previas y a transformaciones estructurales en la economía, que han cambiado los perfiles demandados por las empresas.

¿Quiénes concentran el desempleo?

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que el desempleo se concentra principalmente en la población joven y adulta temprana. El grupo más afectado es el de 20 a 24 años, con 45.808 personas sin trabajo, seguido por quienes tienen entre 30 y 39 años (41.405) y los de 25 a 29 años (34.064).

En los rangos de mayor edad, el desempleo alcanza a 29.163 personas entre 40 y 49 años y a 21,518 entre 50 y 59 años. En los extremos de la pirámide etaria, la desocupación impacta a 18.420 jóvenes de 15 a 19 años, mientras que disminuye a 5.786 personas entre 60 y 69 años y a 850 en el grupo de 70 años y más.

Un desafío estructural

El mercado laboral panameño ha apostado en los últimos años por políticas dirigidas a la población joven, con programas de primera experiencia laboral y pasantías. No obstante, la ministra Muñoz reconoce que el siguiente paso será diseñar estrategias para quienes enfrentan mayores barreras de contratación por edad.

Este grupo suele enfrentar dificultades como reconversión de habilidades, cambios tecnológicos y prejuicios en los procesos de selección, factores que pueden prolongar los periodos de desempleo.

El reto ahora, según el Ministerio de Trabajo, será equilibrar la atención entre jóvenes que buscan su primera oportunidad y adultos que necesitan reinsertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante.