Mitradel ordena ajustes en Cuarto Puente y revisa PedidosYa

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó la corrección de irregularidades detectadas en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y anunció una revisión del modelo laboral de plataformas digitales como PedidosYa, en medio de cuestionamientos sobre condiciones de trabajo y contratación de mano de obra nacional.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, informó que durante una inspección personal en la obra del Cuarto Puente se identificaron condiciones inadecuadas para trabajadores panameños, especialmente en áreas de alimentación y descanso. Ante esta situación, otorgó un plazo de 10 días para corregir las fallas.

La titular de la cartera calificó como preocupante la diferencia en el trato entre trabajadores nacionales y personal extranjero dentro del proyecto, por lo que advirtió que se mantendrá una vigilancia permanente. Además, indicó que ya iniciaron procesos administrativos que podrían derivar en sanciones conforme a la legislación laboral vigente.

En paralelo, Muñoz se refirió a la situación de los motorizados que operan en plataformas de entrega a domicilio, como PedidosYa, y explicó que actualmente prestan servicios bajo la modalidad de trabajo independiente, sin una relación laboral directa.

No obstante, señaló que el Mitradel está dispuesto a participar en una mesa interinstitucional para analizar este modelo de negocio y sus implicaciones laborales.

“En nuestra administración no se han acercado al Mitradel a conversar, pero para que una empresa tenga trabajadores deben contar con personal panameño en un 90% o en 85%. El Mitradel ve la relación laboral entre el trabajador y la empresa”, enfatizó la ministra.

La funcionaria reiteró que, de establecerse una relación laboral formal con estas plataformas, deberán cumplir con los porcentajes de contratación de mano de obra panameña establecidos por ley.

El Mitradel sostuvo que mantiene una política de puertas abiertas al diálogo con trabajadores, empresas y sectores productivos, en línea con la política del Gobierno de promover el respeto a las normas laborales y el empleo digno.