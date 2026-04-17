Diputado Gaitán pide a Mitradel mediar en conflicto de PedidosYa

El cese de operaciones de los motorizados de la aplicación PedidosYa cumple este viernes 17 de abril su quinto día consecutivo, en medio de un conflicto que ya trasciende las protestas en calle y llega a instancias institucionales, con llamados formales a mediación por parte de autoridades políticas.

El diputado independiente del circuito 8-2, Eduardo Gaitán, informó que presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) solicitando la intervención de la entidad ante la crisis. Según indicó, la situación afecta a más de 4,100 trabajadores y 3,500 comercios que dependen de la plataforma.

“Presentamos nota al MITRADEL por el conflicto de los motorizados con la empresa PedidosYa: más de 4,100 trabajadores y 3,500 comercios afectados. Urge una mediación que brinde una solución a esto”, expresó el diputado en su cuenta de X.

En la misiva dirigida a la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, Gaitán plantea cuestionamientos sobre el rol del Estado frente al modelo laboral de las plataformas digitales. Entre ellos, consulta el fundamento jurídico bajo el cual se ha determinado que no existe relación laboral entre la empresa y los motorizados, pese a que —según expone— estos cumplen horarios y esquemas de disponibilidad en la práctica.

El documento también cuestiona la falta de mediación por parte de las autoridades, pese al impacto en terceros como restaurantes y comercios. Asimismo, solicita claridad sobre posibles contradicciones en los contratos, que establecen independencia laboral mientras imponen condiciones operativas.

Otro de los puntos centrales es la demanda de los trabajadores por el reconocimiento de un vínculo obrero-patronal que les permita acceder a prestaciones laborales, como liquidaciones y cobertura de seguridad social, especialmente para quienes han permanecido por años en la plataforma.

El conflicto se originó tras cambios en el sistema de tarifas de PedidosYa, que sustituyó el pago fijo por pedido por un esquema basado en kilometraje. Según los motorizados, esta modificación reduce sus ingresos, especialmente en condiciones de tráfico urbano.

Las protestas, iniciadas el 13 de abril, se intensificaron el 16 de abril con concentraciones en la calle 74 de San Francisco, donde también se sumaron conductores de plataformas como UBER e InDriver, quienes denuncian problemáticas similares.