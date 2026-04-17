Diputado Gaitán pide a Mitradel mediar en conflicto de PedidosYa

El cese de operaciones de los motorizados de la aplicación <b>PedidosYa</b> cumple este viernes 17 de abril su quinto día consecutivo, en medio de un conflicto que ya trasciende las protestas en calle y llega a instancias institucionales, con llamados formales a mediación por parte de autoridades políticas.El diputado independiente del circuito 8-2, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-gaitan">Eduardo Gaitán</a></b>, informó que presentó una nota formal ante el <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</a></b> solicitando la intervención de la entidad ante la crisis. Según indicó, la situación afecta a más de <b>4,100</b> trabajadores y<b> 3,500</b> comercios que dependen de la plataforma.<i>'Presentamos nota al MITRADEL por el conflicto de los motorizados con la empresa PedidosYa: más de 4,100 trabajadores y 3,500 comercios afectados. Urge una mediación que brinde una solución a esto'</i>, expresó el diputado en su cuenta de X.En la misiva dirigida a la ministra <b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz de Cedeño</a></b>, Gaitán plantea cuestionamientos sobre el rol del Estado frente al <b>modelo laboral de las plataformas digitales</b>. Entre ellos, consulta el fundamento jurídico bajo el cual se ha determinado que no existe relación laboral entre la empresa y los motorizados, pese a que —según expone— estos cumplen horarios y esquemas de disponibilidad en la práctica.El documento también cuestiona la falta de mediación por parte de las autoridades, pese al impacto en terceros como restaurantes y comercios. Asimismo, solicita <b>claridad sobre posibles contradicciones en los contratos</b>, que establecen independencia laboral mientras imponen condiciones operativas.Otro de los puntos centrales es <b>la demanda de los trabajadores por el reconocimiento de un vínculo obrero-patronal que les permita acceder a prestaciones laborales, como liquidaciones y cobertura de seguridad social</b>, especialmente para quienes han permanecido por años en la plataforma.El conflicto se originó tras cambios en el sistema de tarifas de <b>PedidosYa</b>, que sustituyó el pago fijo por pedido por un esquema basado en kilometraje. Según los motorizados, esta modificación reduce sus ingresos, especialmente en condiciones de tráfico urbano.Las protestas, iniciadas el <b>13 de abril</b>, se intensificaron el 16 de abril con concentraciones en la calle 74 de San Francisco, donde también se sumaron conductores de plataformas como <b>UBER</b> e <b>InDriver</b>, quienes denuncian problemáticas similares.