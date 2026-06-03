Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de junio

Panamá registrará este miércoles 3 de junio condiciones atmosféricas inestables, <b>con aguaceros dispersos y actividad eléctrica en distintos puntos del país</b>, especialmente en zonas marítimas y la región Oriental, según el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se prevén lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en la comarca <b>Guna Yala y la provincia de Colón</b>, mientras que en el resto de la región se esperan precipitaciones aisladas. Para la tarde, las condiciones más significativas se concentrarán en <b>Bocas del Toro</b>, la comarca<b> Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas</b>, donde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica.Por su parte, en la vertiente del Pacífico, las lluvias estarán presentes desde las primeras horas del día. D<b>urante la madrugada se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo, Darién y el este de la provincia de Panamá. </b>En horas de la tarde, las precipitaciones más intensas se concentrarán en<b> Chiriquí, Veraguas y Coclé</b>, aunque también se prevén aguaceros fuertes y descargas eléctricas en otras regiones del país.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>12 °C y 16 °C</b> en las áreas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre<b> 21 °C y 26 °C.</b> Las máximas alcanzarán entre 2<b>7 °C y 32 °C</b> en gran parte del país.El IMHPA también informó que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre 4 y 8, lo que representa niveles de riesgo que van de moderados a muy altos. Ante este escenario, se recomienda a la población tomar medidas de protección solar y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos vigentes