Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de junio

Panamá registrará este miércoles 3 de junio condiciones atmosféricas inestables, con aguaceros dispersos y actividad eléctrica en distintos puntos del país, especialmente en zonas marítimas y la región Oriental, según el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se prevén lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala y la provincia de Colón, mientras que en el resto de la región se esperan precipitaciones aisladas. Para la tarde, las condiciones más significativas se concentrarán en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, donde se pronostican aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, las lluvias estarán presentes desde las primeras horas del día. Durante la madrugada se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo, Darién y el este de la provincia de Panamá. En horas de la tarde, las precipitaciones más intensas se concentrarán en Chiriquí, Veraguas y Coclé, aunque también se prevén aguaceros fuertes y descargas eléctricas en otras regiones del país.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 16 °C en las áreas montañosas de la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 21 °C y 26 °C. Las máximas alcanzarán entre 27 °C y 32 °C en gran parte del país.

El IMHPA también informó que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre 4 y 8, lo que representa niveles de riesgo que van de moderados a muy altos. Ante este escenario, se recomienda a la población tomar medidas de protección solar y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos vigentes