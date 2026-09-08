Ministro Moltó: Gobierno aún no toma una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó la mañana de este martes 8 de septiembre que la administración del presidente José Raúl Mulino analiza el futuro de la mina de Cobre de Panamá en Donoso, provincia de Colón, y que cualquier decisión estará sustentada en evaluaciones técnicas y en los resultados de una auditoría integral.

Durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Moltó dejó claro que el Ejecutivo respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la legislación vigente y la moratoria minera.

“No hay contrato, no lo va a haber por la vía que se declaró inconstitucional”, sostuvo el ministro, al referirse al contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

Moltó explicó que las actividades que actualmente se desarrollan en el sitio de la mina no corresponden a una operación minera, sino al manejo seguro de una situación heredada que, según las autoridades, representaba un riesgo ambiental.

El ministro señaló que el Estado tiene la obligación de atender esa situación mientras se determina qué ocurrirá a futuro con las instalaciones y el proyecto minero.

“Lo que hoy ocurre en el sitio no es una operación minera, hablando de Minera Panamá, es el manejo seguro de una situación heredada que implicaba un riesgo ambiental”, manifestó.

De acuerdo con Moltó, el Gobierno espera contar con los resultados de una auditoría integral, además de un plan de gestión segura, para formular recomendaciones al presidente José Raúl Mulino.

El titular del MICI indicó que la Comisión Interministerial ha mantenido reuniones con diferentes actores y ha realizado visitas a la zona para analizar las alternativas disponibles.

La evaluación involucra aspectos legales, ambientales, económicos, laborales y comerciales, con la participación de distintas instituciones del Ejecutivo.

Moltó destacó que una de las responsabilidades del Ministerio de Comercio e Industrias es evaluar el impacto económico y laboral que tuvo el cierre de la operación minera en la región.

Según el ministro, más de 40.000 ciudadanos panameños dependían directa o indirectamente de las actividades relacionadas con la operación minera.

“Nos toca analizar el tema del empleo, de la rama económica que había en el área y de las implicaciones que esto tuvo en más de 40.000 ciudadanos panameños que directamente o indirectamente dependían de una operación”, explicó.

El funcionario agregó que los equipos del Gobierno continúan trabajando para presentar al presidente las recomendaciones de la Comisión Interministerial.

Moltó enfatizó que la decisión final sobre el futuro de la mina corresponderá al presidente Mulino y que cualquier alternativa deberá buscar el máximo beneficio para Panamá, especialmente en materia de generación de empleo y recursos para el país.

“El señor presidente tiene la última palabra”, afirmó el ministro, quien reiteró que el Ejecutivo busca encontrar una salida sustentada en criterios técnicos y que tome en cuenta los distintos intereses involucrados.