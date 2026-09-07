Proveedores mineros exponen al Gobierno sus inquietudes sobre el cierre de Cobre Panamá

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se reunió este lunes 7 de septiembre con los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó, así como con representantes de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA), para dar seguimiento a los temas relacionados con la mina de cobre de Donoso.

El encuentro forma parte de los análisis que desarrolla la Comisión Interministerial de Alto Nivel, creada por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, para abordar la situación de la mina y preparar una recomendación dirigida al Ejecutivo.

Durante la reunión, Navarro escuchó las inquietudes y propuestas planteadas por los representantes de APIMPA, principalmente en materia de desarrollo económico y medio ambiente.

Los representantes del sector expusieron las afectaciones provocadas por el cierre de la mina de cobre de Donoso y plantearon las necesidades de los sectores productivos que dependían directamente de sus operaciones.

El ministro de Ambiente aseguró que el Gobierno no ignorará la situación de la mina de cobre de Donoso y señaló que la Comisión Interministerial trabaja en la elaboración de una recomendación final para el presidente Mulino.

De acuerdo con Navarro, esta recomendación estará sustentada en evidencia científica y datos técnicos, como parte del proceso de análisis que mantiene el Gobierno sobre el futuro de la operación minera.

El titular de Ambiente también enfatizó que la protección ambiental constituye una prioridad dentro de las evaluaciones que se realizan sobre la mina.

En ese sentido, indicó que el Gobierno está exigiendo a Cobre Panamá el cumplimiento de los compromisos ambientales que aún están pendientes, entre ellos los relacionados con la reforestación y la restauración ecológica del área de la mina y de los sectores aledaños.

Por su lado, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el propósito de la reunión era escuchar a los interlocutores.

“Buscamos hacer una diligencia completa de la situación actual de la mina y recibir retroalimentación de las comunidades, los proveedores, los distintos gremios locales del área, junto con otros elementos que nos permitan formar una opinión, como la auditoría integral”, dijo.

En tanto, Miguel Rodríguez, presidente de APIMPA, señaló que la reunión ha sido “de mucha importancia” y agradeció a los ministros por el encuentro.

“Esta es una industria [la minera] la cual creemos que es de total importancia para el crecimiento no solamente de las comunidades y de los lugares aledaños, sino también para todo el país”, expresó.

El vicepresidente de ese gremio, Severo Sousa, alegó que la paralización de la mina de cobre hace casi tres años produjo una pérdida significativa de 40,000 empleos en lo que se refiere a los proveedores de la mina.

John Corro, de la misma asociación, abogó, por su parte, por un encuentro que “ofrezca soluciones”.

La situación de la mina de cobre de Donoso permanece bajo análisis de la Comisión Interministerial, mientras el Gobierno evalúa los aspectos económicos, sociales y ambientales vinculados al cierre de sus operaciones y prepara una recomendación que deberá ser presentada al presidente de la República.